Акумуляторна повітродувка з функцією пилососу BLV 18-200 Battery

Здування, всмоктування і мульчування - повітродувка з функцією пилососа BLV 18-200 Battery чудово справляється з будь-якою з цих завдань. Особливо ефективно - в режимі «турбо». Воістину незамінне рішення для підтримки чистоти і порядку в саду! Акумулятор не входить в комплект поставки інструменту.

Сміття утворюється на присадибній ділянці не тільки в період осіннього листопаду. Навесні та влітку на доріжках, газонах і терасах скупчуються квітки плодових дерев, пелюстки і листя зів'ялих квіткових рослин. Прекрасним рішенням для наведення чистоти без зусиль є акумуляторна повітродувка з функцією пилососа Karcher Karcher BLV 18-200 Battery - компактний інструмент з двома рукоятками для оптимального перерозподілу ваги, легко видаляє навіть мокре листя з важкодоступних місць. Виконуючий 3 функції і оснащений великим мішком для збору сміття, він зручно контролюється настінним вимикачем, що дозволяє активувати режими здування і всмоктування як окремо, так і в комбінації. При цьому регулятор частоти обертання забезпечує гнучку зміна швидкості повітряного потоку в залежності від вирішуваної задачі. Найбільш потужний очищуючий ефект досягається в режимі «турбо». Тривале виконання робіт безперевтоми забезпечується ергономічною конструкцією повітродувки та її малою вагою. Полегшення роботи і підвищення її ефективності сприяють також знімні напрямні ролики. Акумулятор не входить в комплект поставки інструменту.

Особливості та переваги
Акумуляторна повітродувка з функцією пилососу BLV 18-200 Battery: Турборежим
Турборежим
Передбачена можливість короткочасного збільшення потужності в режимах здування і всмоктування.
Акумуляторна повітродувка з функцією пилососу BLV 18-200 Battery: Регулювання частоти обертання
Регулювання частоти обертання
Швидкість потоку повітря плавно регулюється в залежності від розв'язуваної задачі.
Акумуляторна повітродувка з функцією пилососу BLV 18-200 Battery: Перемикач режимів
Перемикач режимів
Плавне перемикання між режимами всмоктування і здування, а також можливість їх комбінування.
Друга рукоятка
  • Забезпечує оптимальний розподіл ваги і полегшує управління інструментом.
Знімні напрямні ролики
  • Полегшують роботу і підвищують її ефективність.
45-літровий мішок для збору листя
  • Забезпечує тривалу безперервну роботу.
Безщітковий електродвигун
  • Збільшує тривалість роботи від одного заряду і термін служби апарату.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Привід Безщітковий електродвигун
Кнопка Турборежим так
Регулятор швидкості обертання так
Робочий рівень шуму (дБ(А)) 107
Швидкість повітря в режимі здування (км/год) макс. 200
Швидкість повітря в режимі всмоктування (км/год) макс. 130
Обсяг мішка (л) 45
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Продуктивність від 1 заряду в режимі здування (м²) макс. 425 (2,5 А·год) / макс. 850 (5,0 А·год)
Продуктивність від 1 заряду в режимі всмоктування (л) макс. 45 (2,5 А·год) / макс. 90 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 15 (2,5 А·год) / макс. 30 (5,0 А·год)
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 3,5
Вага (з упаковкою) (кг) 5,4
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1243 x 171 x 376

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Мішок для збору трави
  • Знімні напрямні ролики
  • Плечовий ремінь
Відео

Області застосування
  • Видалення листя навколо будинку
  • Видалення зелених відходів після обрізки кущів та живоплоту
  • Доріжки навколо будинку
  • Території навколо будинку та саду
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
★★★★★ ★★★★★
