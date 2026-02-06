Сміття утворюється на присадибній ділянці не тільки в період осіннього листопаду. Навесні та влітку на доріжках, газонах і терасах скупчуються квітки плодових дерев, пелюстки і листя зів'ялих квіткових рослин. Прекрасним рішенням для наведення чистоти без зусиль є акумуляторна повітродувка з функцією пилососа Karcher Karcher BLV 18-200 Battery - компактний інструмент з двома рукоятками для оптимального перерозподілу ваги, легко видаляє навіть мокре листя з важкодоступних місць. Виконуючий 3 функції і оснащений великим мішком для збору сміття, він зручно контролюється настінним вимикачем, що дозволяє активувати режими здування і всмоктування як окремо, так і в комбінації. При цьому регулятор частоти обертання забезпечує гнучку зміна швидкості повітряного потоку в залежності від вирішуваної задачі. Найбільш потужний очищуючий ефект досягається в режимі «турбо». Тривале виконання робіт безперевтоми забезпечується ергономічною конструкцією повітродувки та її малою вагою. Полегшення роботи і підвищення її ефективності сприяють також знімні напрямні ролики. Акумулятор не входить в комплект поставки інструменту.