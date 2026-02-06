Акумуляторна повітродувка з функцією пилососу BLV 18-200 Battery
Здування, всмоктування і мульчування - повітродувка з функцією пилососа BLV 18-200 Battery чудово справляється з будь-якою з цих завдань. Особливо ефективно - в режимі «турбо». Воістину незамінне рішення для підтримки чистоти і порядку в саду! Акумулятор не входить в комплект поставки інструменту.
Сміття утворюється на присадибній ділянці не тільки в період осіннього листопаду. Навесні та влітку на доріжках, газонах і терасах скупчуються квітки плодових дерев, пелюстки і листя зів'ялих квіткових рослин. Прекрасним рішенням для наведення чистоти без зусиль є акумуляторна повітродувка з функцією пилососа Karcher Karcher BLV 18-200 Battery - компактний інструмент з двома рукоятками для оптимального перерозподілу ваги, легко видаляє навіть мокре листя з важкодоступних місць. Виконуючий 3 функції і оснащений великим мішком для збору сміття, він зручно контролюється настінним вимикачем, що дозволяє активувати режими здування і всмоктування як окремо, так і в комбінації. При цьому регулятор частоти обертання забезпечує гнучку зміна швидкості повітряного потоку в залежності від вирішуваної задачі. Найбільш потужний очищуючий ефект досягається в режимі «турбо». Тривале виконання робіт безперевтоми забезпечується ергономічною конструкцією повітродувки та її малою вагою. Полегшення роботи і підвищення її ефективності сприяють також знімні напрямні ролики. Акумулятор не входить в комплект поставки інструменту.
Особливості та переваги
ТурборежимПередбачена можливість короткочасного збільшення потужності в режимах здування і всмоктування.
Регулювання частоти обертанняШвидкість потоку повітря плавно регулюється в залежності від розв'язуваної задачі.
Перемикач режимівПлавне перемикання між режимами всмоктування і здування, а також можливість їх комбінування.
Друга рукоятка
- Забезпечує оптимальний розподіл ваги і полегшує управління інструментом.
Знімні напрямні ролики
- Полегшують роботу і підвищують її ефективність.
45-літровий мішок для збору листя
- Забезпечує тривалу безперервну роботу.
Безщітковий електродвигун
- Збільшує тривалість роботи від одного заряду і термін служби апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Привід
|Безщітковий електродвигун
|Кнопка Турборежим
|так
|Регулятор швидкості обертання
|так
|Робочий рівень шуму (дБ(А))
|107
|Швидкість повітря в режимі здування (км/год)
|макс. 200
|Швидкість повітря в режимі всмоктування (км/год)
|макс. 130
|Обсяг мішка (л)
|45
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від 1 заряду в режимі здування (м²)
|макс. 425 (2,5 А·год) / макс. 850 (5,0 А·год)
|Продуктивність від 1 заряду в режимі всмоктування (л)
|макс. 45 (2,5 А·год) / макс. 90 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 15 (2,5 А·год) / макс. 30 (5,0 А·год)
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,4
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1243 x 171 x 376
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Мішок для збору трави
- Знімні напрямні ролики
- Плечовий ремінь
Відео
Області застосування
- Видалення листя навколо будинку
- Видалення зелених відходів після обрізки кущів та живоплоту
- Доріжки навколо будинку
- Території навколо будинку та саду
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для BLV 18-200 Battery
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.