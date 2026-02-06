Аккумуляторная воздуходувка 18 В с хорошей балансировкой эргономично помещается в руке и достигает максимальной скорости потока воздуха 210 км/ч. А съемная плоская насадка со скребком позволяет легко сдувать листья, а также счищать мокрую листву или слежавшуюся грязь. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.