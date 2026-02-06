Акумуляторна повітродувка LBL 2 Battery

Потужна акумуляторна повітродувка 18 В від Kärcher досягає максимальної швидкості потоку повітря 210 км/год і відрізняється вражаючою ергономічністю, а також відмінним балансуванням. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.

Акумуляторна повітродувка 18 В з відмінним балансуванням ергономічно поміщається в руці і досягає максимальної швидкості потоку повітря 210 км/год. А зйомна плоска насадка зі скребком дозволяє легко здувати сухе, а також зчищати мокре листя або застарілий бруд.

Особливості та переваги
Акумуляторна повітродувка LBL 2 Battery: Видувна труба
Видувна труба
Ефективне видалення листя і сміття навколо будинку і в гаражі.
Акумуляторна повітродувка LBL 2 Battery: Знімна плоска насадка
Знімна плоска насадка
Насадка для локального прибирання дозволяє, наприклад, здувати листя в купи.
Акумуляторна повітродувка LBL 2 Battery: Накінечник-скребок
Накінечник-скребок
Вологе листя і прим'ятий бруд можна відокремити скребком.
Ергономічна конструкція
  • Прекрасно збалансована конструкція забезпечує зручну роботу.
Байонетний замок
  • Для компактного зберігання видувну трубу можна просто зняти.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
  • Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Швидкість потоку повітря (км/год) макс. 210
Витрата повітря (м³/год) 220
Регулятор швидкості обертання ні
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²) макс. 400 (2,5 А·год) / макс. 800 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 22 (2,5 А·год) / макс. 44 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 2
Вага (з упаковкою) (кг) 3,053
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 975 x 170 x 305

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Видувна труба
  • Плоска насадка зі скребком
Акумуляторна повітродувка LBL 2 Battery
Акумуляторна повітродувка LBL 2 Battery

Відео

Області застосування
  • Видалення листя навколо будинку
  • Видалення зелених відходів після обрізки кущів та живоплоту
  • Доріжки навколо будинку
  • Території навколо будинку та саду
