Акумуляторна повітродувка LBL 2 Battery
Потужна акумуляторна повітродувка 18 В від Kärcher досягає максимальної швидкості потоку повітря 210 км/год і відрізняється вражаючою ергономічністю, а також відмінним балансуванням. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.
Акумуляторна повітродувка 18 В з відмінним балансуванням ергономічно поміщається в руці і досягає максимальної швидкості потоку повітря 210 км/год. А зйомна плоска насадка зі скребком дозволяє легко здувати сухе, а також зчищати мокре листя або застарілий бруд.
Особливості та переваги
Видувна трубаЕфективне видалення листя і сміття навколо будинку і в гаражі.
Знімна плоска насадкаНасадка для локального прибирання дозволяє, наприклад, здувати листя в купи.
Накінечник-скребокВологе листя і прим'ятий бруд можна відокремити скребком.
Ергономічна конструкція
- Прекрасно збалансована конструкція забезпечує зручну роботу.
Байонетний замок
- Для компактного зберігання видувну трубу можна просто зняти.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Швидкість потоку повітря (км/год)
|макс. 210
|Витрата повітря (м³/год)
|220
|Регулятор швидкості обертання
|ні
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|макс. 400 (2,5 А·год) / макс. 800 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 22 (2,5 А·год) / макс. 44 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,053
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|975 x 170 x 305
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Видувна труба
- Плоска насадка зі скребком
Відео
Області застосування
- Видалення листя навколо будинку
- Видалення зелених відходів після обрізки кущів та живоплоту
- Доріжки навколо будинку
- Території навколо будинку та саду
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для LBL 2 Battery
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.