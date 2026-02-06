Садовый опрыскиватель PSU 4-18, питаемый от аккумулятора, обеспечивает удобное выполнение самых разнообразных работ по уходу за растениями – от обработки удобрениями и средствами защиты от вредителей до полива рассады и уничтожения сорняков. При этом отсутствует необходимость в периодическом ручном создании давления в баке опрыскивателя, насос которого включается простым нажатием кнопки. Подача воды или приготовленного в баке раствора включается рычажком на струйной трубке, причем при необходимости она может осуществляться непрерывно, а вид струи допускает плавную регулировку – от точечной до тонкого аэрозольного тумана. Плечевой ремень облегчает переноску аккумуляторного напорного опрыскивателя и позволяет всегда иметь одну из рук свободной. Крышка 4-литрового бака, оснащенного указателем уровня, может использоваться в качестве мерного стакана для дозирования продуктов для ухода за растениями. Для удобной обработки удаленных мест трубка может быть выдвинута на длину до 75 см, а для хранения опрыскивателя с экономией места ее можно отсоединить и прикрепить к зажиму на его корпусе.