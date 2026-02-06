Акумуляторний обприскувач PSU 4-18
Без стомлюючого тиску вручну: акумуляторний напірний обприскувач PSU 4-18 значно полегшує різні роботи по догляду за садовими рослинами: обробка добривами та засобами захисту від шкідників, дрібний полив розсади, знищення бур'янів.
Садовий обприскувач PSU 4-18, що живиться від акумулятора, забезпечує зручне виконання найрізноманітніших робіт з догляду за рослинами – від обробки добривами та засобами захисту від шкідників до поливу розсади та знищення бур'янів. При цьому відсутня необхідність у періодичному створенні ручного тиску в баку обприскувача, насос якого включається простим натисканням кнопки. Подача води або приготовленого в баку розчину включається важелем на струменевій трубці, причому при необхідності вона може здійснюватися безперервно, а вид струменя допускає плавне регулювання - від точкового до тонкого аерозольного туману. Плечовий ремінь полегшує перенесення акумуляторного напірного обприскувача і дозволяє завжди мати одну з рук вільної. Кришка 4-літрового бака, оснащеного покажчиком рівня, може використовуватися як мірна склянка для дозування продуктів для догляду за рослинами. Для зручної обробки віддалених місць трубка може бути висунута на довжину до 75 см, а для зберігання обприскувача з економією місця можна від'єднати і прикріпити до затиску на його корпусі.
Особливості та переваги
Телескопічна розпилювальна трубкаРозширений діапазон, легкий доступ до важкодоступних місць.
Спусковий гачок, що блокуєтьсяДля простої та невтомної роботи.
Безступінчасте регулювання форми розпиленняЗалежно від застосування користувач може перемикатися між дрібнодисперсним туманом та точковим струменем.
4-літровий бак із індикатором рівня заповнення
- Постійний огляд рівня рідини.
Вбудована мірна склянка в кришці бака
- Швидкий вимір розпилення.
Тримач розпилювальної трубки на пристрої
- Для компактного зберігання.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time забезпечує відображення на РК-дисплеї ємності акумулятора або часу, що залишається до завершення заряду або до кінця роботи оснащеного ним апарата. Літій-іонні акумуляторні елементи забезпечують високу енерговіддачу та тривалий термін служби. Змінний акумулятор можна використовувати і в інших апаратах Kärcher на платформі Battery Power 18 В.
- Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Робочий тиск (бар)
|3
|Продуктивність (л/год)
|макс. 30
|Об'єм бака для води (л)
|4
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 400 (2,5 А·год) / макс. 800 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,8
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|750 x 182 x 365
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Плечовий ремінь
- Мірна склянка
Оснащення
- Телескопічна розпилювальна трубка: 0.45 м, 0.75 м
- Спусковий гачок, що блокується
- Тримач трубки
- Відображення рівня заповнення
Відео
Області застосування
- Захист та догляд за рослинами
- Полив рослин
- Квіткові клумби, овочеві грядки
- Для м'якого поливу чутливих рослин, наприклад, саджанців
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для PSU 4-18
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.