Садовий обприскувач PSU 4-18, що живиться від акумулятора, забезпечує зручне виконання найрізноманітніших робіт з догляду за рослинами – від обробки добривами та засобами захисту від шкідників до поливу розсади та знищення бур'янів. При цьому відсутня необхідність у періодичному створенні ручного тиску в баку обприскувача, насос якого включається простим натисканням кнопки. Подача води або приготовленого в баку розчину включається важелем на струменевій трубці, причому при необхідності вона може здійснюватися безперервно, а вид струменя допускає плавне регулювання - від точкового до тонкого аерозольного туману. Плечовий ремінь полегшує перенесення акумуляторного напірного обприскувача і дозволяє завжди мати одну з рук вільної. Кришка 4-літрового бака, оснащеного покажчиком рівня, може використовуватися як мірна склянка для дозування продуктів для догляду за рослинами. Для зручної обробки віддалених місць трубка може бути висунута на довжину до 75 см, а для зберігання обприскувача з економією місця можна від'єднати і прикріпити до затиску на його корпусі.