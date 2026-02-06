Аккумуляторная садовая сабельная пила PGS 4-18
Решение для легкого ухода за зелеными насаждениями: садовая аккумуляторная сабельная пила PGS 4-18, с помощью которой можно быстро и легко срезать ветки средних размеров деревьев и кустов.
Садовая аккумуляторная сабельная пила PGS 4-18 прекрасно подходит для срезания сучьев диаметром до 80 мм. Съемная опорная скоба обеспечивает легкую и безопасную работу, предотвращая соскальзывание пилы. Пильные полотна заменяются без применения инструментов. Для легкого выполнения работ на большой высоте (до 3,5 м) может использоваться предлагаемый в качестве опции телескопический удлинитель (не входит в комплект поставки).
Особенности и преимущества
Высококачественное пильное полотно: сделано в ГерманииДля оптимальной распиловки.
Замена пильного полотна без применения инструментовБыстрая и легкая замена пильного полотна без использования специального инструмента.
Съемная опорная скобаГарантирует надежное удержание инструмента даже одной рукой. При необходимости снимается без применения инструментов.
Съемный держатель аккумулятора
- Крепление пилы на телескопическом удлинителе без увеличения веса.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Аппарат можно эксплуатировать с любыми аккумуляторами на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Прорезиненная рукоятка
- Гарантирует комфортную продолжительную работу.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Частота ходов (Частота ходов)
|макс. 2500
|Диаметр среза со скобой (мм)
|макс. 50
|Диаметр среза без скобы (мм)
|макс. 80
|Длина пильного полотна (мм)
|150
|Уровень шума (дБ(А))
|83
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда (мин) (разр.)
|макс. 120 (2,5 А·ч) / макс. 240 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 18 (2,5 А·ч) / макс. 36 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,084
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|475 x 89 x 174
* Ø веток: 5 см
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Скоба
- Держатель аккумулятора
- Пильное полотно: Дерево
Области применения
- Сучья
