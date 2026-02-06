Аккумуляторная садовая сабельная пила PGS 4-18

Решение для легкого ухода за зелеными насаждениями: садовая аккумуляторная сабельная пила PGS 4-18, с помощью которой можно быстро и легко срезать ветки средних размеров деревьев и кустов.

Садовая аккумуляторная сабельная пила PGS 4-18 прекрасно подходит для срезания сучьев диаметром до 80 мм. Съемная опорная скоба обеспечивает легкую и безопасную работу, предотвращая соскальзывание пилы. Пильные полотна заменяются без применения инструментов. Для легкого выполнения работ на большой высоте (до 3,5 м) может использоваться предлагаемый в качестве опции телескопический удлинитель (не входит в комплект поставки).

Особенности и преимущества
Аккумуляторная садовая сабельная пила PGS 4-18: Высококачественное пильное полотно: сделано в Германии
Высококачественное пильное полотно: сделано в Германии
Для оптимальной распиловки.
Аккумуляторная садовая сабельная пила PGS 4-18: Замена пильного полотна без применения инструментов
Замена пильного полотна без применения инструментов
Быстрая и легкая замена пильного полотна без использования специального инструмента.
Аккумуляторная садовая сабельная пила PGS 4-18: Съемная опорная скоба
Съемная опорная скоба
Гарантирует надежное удержание инструмента даже одной рукой. При необходимости снимается без применения инструментов.
Съемный держатель аккумулятора
  • Крепление пилы на телескопическом удлинителе без увеличения веса.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Аппарат можно эксплуатировать с любыми аккумуляторами на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Прорезиненная рукоятка
  • Гарантирует комфортную продолжительную работу.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Частота ходов (Частота ходов) макс. 2500
Диаметр среза со скобой (мм) макс. 50
Диаметр среза без скобы (мм) макс. 80
Длина пильного полотна (мм) 150
Уровень шума (дБ(А)) 83
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда (мин) (разр.) макс. 120 (2,5 А·ч) / макс. 240 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 18 (2,5 А·ч) / макс. 36 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,4
Вес (с упаковкой) (кг) 2,084
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 475 x 89 x 174

* Ø веток: 5 см

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Скоба
  • Держатель аккумулятора
  • Пильное полотно: Дерево
Аккумуляторная садовая сабельная пила PGS 4-18
Аккумуляторная садовая сабельная пила PGS 4-18

Видео

Области применения
  • Сучья
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для PGS 4-18

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.