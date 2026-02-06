Садова акумуляторна шабельна пила PGS 4-18 чудово підходить для зрізання сучків діаметром до 80 мм. Знімна опорна скоба забезпечує легку і безпечну роботу, запобігаючи зісковзуванню пилки. Пильні полотна замінюються без застосування інструментів. Для легкого виконання робіт на великій висоті (до 3,5 м) можна використовувати телескопічний подовжувач, що пропонується як опція (не входить до комплекту поставки).