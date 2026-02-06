Акумуляторна садова шабельна пила PGS 4-18
Рішення для легкого догляду за зеленими насадженнями: садова акумуляторна шабельна пила PGS 4-18, за допомогою якої можна швидко та легко зрізати гілки середніх розмірів дерев і чагарників.
Садова акумуляторна шабельна пила PGS 4-18 чудово підходить для зрізання сучків діаметром до 80 мм. Знімна опорна скоба забезпечує легку і безпечну роботу, запобігаючи зісковзуванню пилки. Пильні полотна замінюються без застосування інструментів. Для легкого виконання робіт на великій висоті (до 3,5 м) можна використовувати телескопічний подовжувач, що пропонується як опція (не входить до комплекту поставки).
Особливості та переваги
Високоякісне пиляльне полотно: зроблено в НімеччиніДля оптимального розпилювання.
Заміна пиляльного полотна без застосування інструментівШвидка та легка заміна пиляльного полотна без використання спеціального інструменту.
Знімна опорна скобаГарантує надійне утримання інструменту навіть однією рукою. За необхідності знімається без застосування інструментів.
Знімний тримач акумулятора
- Кріплення пилки на телескопічному подовжувачі без збільшення ваги.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Апарат можна експлуатувати з будь-якими акумуляторами на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Гумова рукоятка
- Гарантує комфортну тривалу роботу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Частота ходів (Частота ходів)
|макс. 2500
|Діаметр зрізу зі скобою (мм)
|макс. 50
|Діаметр зрізу без скоби (мм)
|макс. 80
|Довжина пиляльного полотна (мм)
|150
|Рівень шуму (дБ(А))
|83
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від заряду батареї * (розр.)
|макс. 120 (2,5 А·год) / макс. 240 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 18 (2,5 А·год) / макс. 36 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,084
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|475 x 89 x 174
* Ø гілок: 5 см
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Скоба
- Тримач акумулятора
- Пиляльне полотно: Дерево
Відео
Області застосування
- Гілки
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для PGS 4-18
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.