Акумуляторна садова шабельна пила PGS 4-18

Рішення для легкого догляду за зеленими насадженнями: садова акумуляторна шабельна пила PGS 4-18, за допомогою якої можна швидко та легко зрізати гілки середніх розмірів дерев і чагарників.

Садова акумуляторна шабельна пила PGS 4-18 чудово підходить для зрізання сучків діаметром до 80 мм. Знімна опорна скоба забезпечує легку і безпечну роботу, запобігаючи зісковзуванню пилки. Пильні полотна замінюються без застосування інструментів. Для легкого виконання робіт на великій висоті (до 3,5 м) можна використовувати телескопічний подовжувач, що пропонується як опція (не входить до комплекту поставки).

Особливості та переваги
Акумуляторна садова шабельна пила PGS 4-18: Високоякісне пиляльне полотно: зроблено в Німеччині
Високоякісне пиляльне полотно: зроблено в Німеччині
Для оптимального розпилювання.
Акумуляторна садова шабельна пила PGS 4-18: Заміна пиляльного полотна без застосування інструментів
Заміна пиляльного полотна без застосування інструментів
Швидка та легка заміна пиляльного полотна без використання спеціального інструменту.
Акумуляторна садова шабельна пила PGS 4-18: Знімна опорна скоба
Знімна опорна скоба
Гарантує надійне утримання інструменту навіть однією рукою. За необхідності знімається без застосування інструментів.
Знімний тримач акумулятора
  • Кріплення пилки на телескопічному подовжувачі без збільшення ваги.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Апарат можна експлуатувати з будь-якими акумуляторами на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Гумова рукоятка
  • Гарантує комфортну тривалу роботу.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Частота ходів (Частота ходів) макс. 2500
Діаметр зрізу зі скобою (мм) макс. 50
Діаметр зрізу без скоби (мм) макс. 80
Довжина пиляльного полотна (мм) 150
Рівень шуму (дБ(А)) 83
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Продуктивність від заряду батареї * (розр.) макс. 120 (2,5 А·год) / макс. 240 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 18 (2,5 А·год) / макс. 36 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 1,4
Вага (з упаковкою) (кг) 2,084
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 475 x 89 x 174

* Ø гілок: 5 см

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Скоба
  • Тримач акумулятора
  • Пиляльне полотно: Дерево
Акумуляторна садова шабельна пила PGS 4-18
Акумуляторна садова шабельна пила PGS 4-18

Відео

Області застосування
  • Гілки
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для PGS 4-18

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.