Аккумуляторный секатор TLO 18-32 Battery

Обрезайте ветки одним нажатием кнопки: аккумуляторный сучкорез и его высококачественный обходной нож срезают ветви диаметром до 3 см без усилий и усилий.Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Благодаря высококачественному байпасному лезвию вы можете резать ветви или молодую попросли без применения силы - независимо от того, насколько трудно их достать. И вы можете удалить ветви, которые застряли в дереве с помощью крючка, который также действует как зажим. Срезать ветки еще никогда не было так просто. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный секатор TLO 18-32 Battery: Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аппарат можно эксплуатировать с любыми аккумуляторами на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Аккумуляторный секатор TLO 18-32 Battery: Обводной нож
Обводной нож
Обеспечивает точную и безопасную обрезку сучьев.
Аккумуляторный секатор TLO 18-32 Battery: Большой радиус действия
Большой радиус действия
Позволяет без проблем срезать сучья, находящиеся на довольно большой высоте.
Крюк
  • Крюк используется для вытаскивания отрезанных ветвей, зацепившихся в кроне.
Предохранитель
  • Исключает непреднамеренное включение.
Прорезиненная рукоятка
  • Гарантирует комфортную продолжительную работу.
Стальное лезвие с тефлоновым покрытием
  • Лезвие из высококачественной стали обеспечивает долгий срок службы.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Привод Щеточный мотор
Общая длина (см) 91
Усилие резания сухой древесины (см) 2,8
Усилие резания свежей древесины (см) 3
Усилие резания (Нм) 250
Уровень шума (дБ(А)) 80
Материал лезвия Сталь с тефлоновым покрытием
Толщина лезвия (мм) 4,8
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда (мин) (разр.) макс. 375 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 20 (2,5 А·ч) / макс. 40 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,41
Вес (с упаковкой) (кг) 3,25
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 911 x 96 x 209

* Ø веток: 3 см

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Оснащение

  • Рукоятка: жесткий, однополюсный
  • Тип режущего лезвия: байпас
  • Крюк для веток
Аккумуляторный секатор TLO 18-32 Battery
Аккумуляторный секатор TLO 18-32 Battery

Видео

Области применения
  • Высокие ветви
  • Сучья
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для TLO 18-32 Battery

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.