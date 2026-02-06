Акумуляторний секатор TLO Battery 18-32
Обрізка гілок одним натисканням кнопки: обвідний акумуляторний гілкоріз з високоякісними лезами дозволяє без всяких зусиль зрізати гілки діаметром до 3 см - навіть в тих випадках, коли до них важко дістатися. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.
Завдяки високоякісному байпасному лезу гілкоріза Karcher ви можете зрізати навіть молоді гілки без застосування сили - незалежно від того, наскільки важко їх дістати. І ви можете видалити гілки, які застрягли в дереві за допомогою гачка, який також діє як затискач. Зрізати гілки ще ніколи не було так просто.
Особливості та переваги
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 ВАпарат можна експлуатувати з будь-якими акумуляторами на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Обвідний ніжЗабезпечує точну і безпечну обрізку сучків.
Великий радіус діїДозволяє без проблем зрізати сучки, що знаходяться на досить великій висоті.
Крюк
- Крюк використовується для витягування відрізаних гілок, що зачепилися в кроні.
Запобіжник
- Виключає ненавмисне включення.
Гумова рукоятка
- Гарантує комфортну тривалу роботу.
Сталеве лезо з тефлоновим покриттям
- Лезо з високоякісної сталі забезпечує довгий термін служби.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Привід
|Щітковий мотор
|Загальна довжина (см)
|91
|Зусилля різання сухої деревини (см)
|2,8
|Зусилля різання свіжої деревини (см)
|3
|Зусилля різання (Нм)
|250
|Рівень шуму (дБ(А))
|80
|Матеріал леза
|Сталь з тефлоновим покриттям
|Товщина леза (мм)
|4,8
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від заряду батареї * (розр.)
|макс. 375 (2,5 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 20 (2,5 А·год) / макс. 40 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,41
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,25
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|911 x 96 x 209
* Ø гілок: 3 см
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
Оснащення
- Рукоятка: жорсткий, однополюсний
- Тип ріжучого леза: Байпас
- Гачок для зняття гілок
Відео
Області застосування
- Високі гілки
- Гілки
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для TLO Battery 18-32
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.