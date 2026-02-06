Завдяки високоякісному байпасному лезу гілкоріза Karcher ви можете зрізати навіть молоді гілки без застосування сили - незалежно від того, наскільки важко їх дістати. І ви можете видалити гілки, які застрягли в дереві за допомогою гачка, який також діє як затискач. Зрізати гілки ще ніколи не було так просто.