Акумуляторний секатор TLO Battery 18-32

Обрізка гілок одним натисканням кнопки: обвідний акумуляторний гілкоріз з високоякісними лезами дозволяє без всяких зусиль зрізати гілки діаметром до 3 см - навіть в тих випадках, коли до них важко дістатися. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.

Завдяки високоякісному байпасному лезу гілкоріза Karcher ви можете зрізати навіть молоді гілки без застосування сили - незалежно від того, наскільки важко їх дістати. І ви можете видалити гілки, які застрягли в дереві за допомогою гачка, який також діє як затискач. Зрізати гілки ще ніколи не було так просто.

Особливості та переваги
Акумуляторний секатор TLO Battery 18-32: Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Апарат можна експлуатувати з будь-якими акумуляторами на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Акумуляторний секатор TLO Battery 18-32: Обвідний ніж
Обвідний ніж
Забезпечує точну і безпечну обрізку сучків.
Акумуляторний секатор TLO Battery 18-32: Великий радіус дії
Великий радіус дії
Дозволяє без проблем зрізати сучки, що знаходяться на досить великій висоті.
Крюк
  • Крюк використовується для витягування відрізаних гілок, що зачепилися в кроні.
Запобіжник
  • Виключає ненавмисне включення.
Гумова рукоятка
  • Гарантує комфортну тривалу роботу.
Сталеве лезо з тефлоновим покриттям
  • Лезо з високоякісної сталі забезпечує довгий термін служби.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Привід Щітковий мотор
Загальна довжина (см) 91
Зусилля різання сухої деревини (см) 2,8
Зусилля різання свіжої деревини (см) 3
Зусилля різання (Нм) 250
Рівень шуму (дБ(А)) 80
Матеріал леза Сталь з тефлоновим покриттям
Товщина леза (мм) 4,8
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Продуктивність від заряду батареї * (розр.) макс. 375 (2,5 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 20 (2,5 А·год) / макс. 40 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 2,41
Вага (з упаковкою) (кг) 3,25
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 911 x 96 x 209

* Ø гілок: 3 см

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.

Оснащення

  • Рукоятка: жорсткий, однополюсний
  • Тип ріжучого леза: Байпас
  • Гачок для зняття гілок
Акумуляторний секатор TLO Battery 18-32
Акумуляторний секатор TLO Battery 18-32

Відео

Області застосування
  • Високі гілки
  • Гілки
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
