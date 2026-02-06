Аккумуляторный секатор TLO 2-18

Обрезка веток одним нажатием кнопки: аккумуляторный секатор с высококачественными лезвиями позволяет без всяких усилий срезать ветви диаметром до 2.5 см.

Аккумуляторный секатор Kärcher легко справляется с сучками диаметром до 2,5 см. Этот инструмент значительно упрощает уход за деревьями и кустарниками благодаря мощному обводному ножу, который позволяет аккуратно и без усилий вырезать ветви. Такая осторожная обрезка способствует здоровому росту растений. Дополнительное удобство при работе над головой обеспечивает опциональный телескопический удлинитель, позволяющий обрезать ветви на высоте до 3,5 м.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный секатор TLO 2-18: Обводной нож
Обводной нож
Обеспечивает точную и безопасную обрезку сучьев.
Аккумуляторный секатор TLO 2-18: Предохранитель
Предохранитель
Исключает непреднамеренное включение.
Аккумуляторный секатор TLO 2-18: Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аппарат можно эксплуатировать с любыми аккумуляторами на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Прорезиненная рукоятка
  • Гарантирует комфортную продолжительную работу.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Привод Щеточный мотор
Усилие резания свежей древесины (см) 2,5
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда (мин) (разр.) макс. 1400 (2,5 А·ч) / макс. 2800 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,09
Вес (с упаковкой) (кг) 1,482
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 320 x 89 x 135

* Ø сучьев: 15 мм

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Оснащение

  • Тип режущего лезвия: байпас
Видео

Области применения
  • Сучья
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
