Аккумуляторный секатор TLO 2-18
Обрезка веток одним нажатием кнопки: аккумуляторный секатор с высококачественными лезвиями позволяет без всяких усилий срезать ветви диаметром до 2.5 см.
Аккумуляторный секатор Kärcher легко справляется с сучками диаметром до 2,5 см. Этот инструмент значительно упрощает уход за деревьями и кустарниками благодаря мощному обводному ножу, который позволяет аккуратно и без усилий вырезать ветви. Такая осторожная обрезка способствует здоровому росту растений. Дополнительное удобство при работе над головой обеспечивает опциональный телескопический удлинитель, позволяющий обрезать ветви на высоте до 3,5 м.
Особенности и преимущества
Обводной ножОбеспечивает точную и безопасную обрезку сучьев.
ПредохранительИсключает непреднамеренное включение.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 ВАппарат можно эксплуатировать с любыми аккумуляторами на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Прорезиненная рукоятка
- Гарантирует комфортную продолжительную работу.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Привод
|Щеточный мотор
|Усилие резания свежей древесины (см)
|2,5
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда (мин) (разр.)
|макс. 1400 (2,5 А·ч) / макс. 2800 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,09
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,482
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|320 x 89 x 135
* Ø сучьев: 15 мм
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Оснащение
- Тип режущего лезвия: байпас
Видео
Области применения
- Сучья
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для TLO 2-18
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.