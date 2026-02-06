Акумуляторний секатор TLO 2-18

Обрізка гілок одним натисканням кнопки: акумуляторний секатор із високоякісними лезами дає змогу без жодних зусиль зрізати гілки діаметром до 2.5 см.

Акумуляторний секатор Kärcher легко справляється із сучками діаметром до 2,5 см. Цей інструмент значно спрощує догляд за деревами та чагарниками завдяки потужному обвідному ножу, який дозволяє акуратно та без зусиль вирізати гілки. Така обережна обрізка сприяє здоровому зростанню рослин. Додаткову зручність під час роботи над головою забезпечує опціональний телескопічний подовжувач, що дозволяє обрізати гілки на висоті до 3,5 м.

Особливості та переваги
Акумуляторний секатор TLO 2-18: Обвідний ніж
Обвідний ніж
Забезпечує точну і безпечну обрізку сучків.
Акумуляторний секатор TLO 2-18: Запобіжник
Запобіжник
Виключає ненавмисне включення.
Акумуляторний секатор TLO 2-18: Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Апарат можна експлуатувати з будь-якими акумуляторами на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Гумова рукоятка
  • Гарантує комфортну тривалу роботу.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Привід Щітковий мотор
Зусилля різання свіжої деревини (см) 2,5
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Продуктивність від заряду батареї * (розр.) макс. 1400 (2,5 А·год) / макс. 2800 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 1,09
Вага (з упаковкою) (кг) 1,482
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 320 x 89 x 135

* Ø гілок: 15 мм

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.

Оснащення

  • Тип ріжучого леза: Байпас
Акумуляторний секатор TLO 2-18
Акумуляторний секатор TLO 2-18

Відео

Області застосування
  • Гілки
