Акумуляторний секатор Kärcher легко справляється із сучками діаметром до 2,5 см. Цей інструмент значно спрощує догляд за деревами та чагарниками завдяки потужному обвідному ножу, який дозволяє акуратно та без зусиль вирізати гілки. Така обережна обрізка сприяє здоровому зростанню рослин. Додаткову зручність під час роботи над головою забезпечує опціональний телескопічний подовжувач, що дозволяє обрізати гілки на висоті до 3,5 м.