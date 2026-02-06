Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery Set обладает поистине универсальными возможностями. Используемая в нем витая леска гарантирует чистый срез травы, в т. ч. в углах и других труднодоступных местах садового участка, а ее автоматическое удлинение – постоянную рабочую ширину инструмента. Функция обработки кромок позволяет аккуратно скашивать газонную траву вдоль дорожек или террас. Для скашивания травы под низкими препятствиями предусмотрена возможность легкого отклонения головки триммера. Откидная скоба для защиты растений предотвращает случайное повреждение цветов или стволов деревьев. Телескопическая штанга триммера в сочетании с регулируемой по высоте второй рукояткой позволяет выполнять работы в удобной вертикальной позе. В комплект поставки входят аккумулятор и быстрозарядное устройство.