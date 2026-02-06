Акумуляторний тример LTR 18-30 Battery Set
Універсальний інструмент для рівних країв газону, ергономічної роботи та легкого доступу в кутах: акумуляторний тример для газону LTR 18-30 Battery. Вкл. акумулятор і швидкий зарядний пристрій.
Акумуляторний тример LTR 18-30 Battery Set – це універсальний інструмент для догляду за газоном, що забезпечує чистий і точний зріз навіть у важкодоступних місцях. Завдяки витій лісці він ефективно скошує траву в кутах, уздовж бордюрів та інших ділянках саду, а система автоматичної подачі підтримує стабільну робочу ширину для безперервної роботи. Функція підрівнювання країв дозволяє акуратно обробляти газон уздовж доріжок і терас, надаючи покриттю доглянутого вигляду. Для зручного скошування під низькими перешкодами передбачена можливість нахилу ріжучої головки, що забезпечує легкий доступ під лавки, кущі та інші об'єкти.Захисна відкидна скоба запобігає випадковому пошкодженню квітів і стовбурів дерев, що особливо важливо під час роботи поблизу клумб або насаджень. Телескопічна штанга в поєднанні з регульованою за висотою другою рукояткою дозволяє працювати у зручній вертикальній позі без зайвого навантаження на спину. У комплект постачання входять акумулятор і швидкозарядний пристрій, що дає змогу одразу розпочати роботу без необхідності докуповувати додаткові аксесуари.
Особливості та переваги
Ефективна система різанняЛіска дозволяє скошувати траву в кутах і вузьких місцях. Вита ліска забезпечує акуратний зріз трави з низьким рівнем шуму.
Можливість використання ножаПоворотна головка тримера дозволяє акуратно обробляти краї газону вздовж доріжок або терас.
Поворотна головка тримераЗручне скошування трави навіть під низькими перешкодами (наприклад садовими лавками).
Відкидна скоба для захисту рослин
- Захищає рослини при скошуванні трави вздовж клумб або під деревами.
Телескопічна штанга
- Підстроюється під зріст користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
Ергономічна рукоятка
- Гумова рукоятка для надійного утримання інструменту і зручного виконання робіт.
- Можливість регулювання другої рукоятки по висоті для роботи в зручній позі.
Автоматичне подовження ліски
- Автоматичне подовження ліски гарантує постійну ефективну роботу.
Практичний захисний кожух
- Захисний кожух захищає користувача від трави, що розлітається в процесі косіння.
- Можливість зручної укладки інструменту на час перерв в роботі завдяки додатковим опорним точкам.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Оптимальне використання лез тримера
- Ідеальне рішення для виконання складних робіт, наприклад скошування лугової трави.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Діаметр зрізу (см)
|30
|Різак-стример
|Головка тримера
|Подовження ліски
|автмоатичне
|Геометрія ліски тримера
|скручена
|Діаметр ліски (мм)
|1,6
|Регулятор швидкості обертання
|ні
|Частота обертання (об/хв)
|7800
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Ємність (Ач)
|2,5
|Продуктивність від заряду батареї * (м)
|макс. 350 (2,5 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 30 (2,5 А·год)
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|44 / 83
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,4
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1325 x 312 x 315
* Край газону
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
- Акумулятор: Акумулятор 18 В / 2,5 Аг (1 шт.)
- Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power 18 В (1 шт.)
Оснащення
- Котушка
- Захист рослин
- Регулювання нахилу
- Додаткова рукоятка
- Обертальна головка тримера
Області застосування
- Газон
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.