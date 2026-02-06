Акумуляторний тример LTR 18-30 Battery Set – це універсальний інструмент для догляду за газоном, що забезпечує чистий і точний зріз навіть у важкодоступних місцях. Завдяки витій лісці він ефективно скошує траву в кутах, уздовж бордюрів та інших ділянках саду, а система автоматичної подачі підтримує стабільну робочу ширину для безперервної роботи. Функція підрівнювання країв дозволяє акуратно обробляти газон уздовж доріжок і терас, надаючи покриттю доглянутого вигляду. Для зручного скошування під низькими перешкодами передбачена можливість нахилу ріжучої головки, що забезпечує легкий доступ під лавки, кущі та інші об'єкти.Захисна відкидна скоба запобігає випадковому пошкодженню квітів і стовбурів дерев, що особливо важливо під час роботи поблизу клумб або насаджень. Телескопічна штанга в поєднанні з регульованою за висотою другою рукояткою дозволяє працювати у зручній вертикальній позі без зайвого навантаження на спину. У комплект постачання входять акумулятор і швидкозарядний пристрій, що дає змогу одразу розпочати роботу без необхідності докуповувати додаткові аксесуари.