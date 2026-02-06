Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Dual Battery Set

Мощное и универсальное решение: триммер с мощным 36-вольтным двигателем эффективно срезает высокую траву и позволяет выполнять работы в местах, недоступных для газонокосилки. В комплект поставки входят два аккумулятора напряжением 18 В и зарядное устройство.

Высокая эффективность, аккуратность обработки и комфорт для пользователя: все эти преимущества сочетаются в одном инструменте – аккумуляторном триммере LTR 3-18 Dual Battery Set, позволяющем превратить работы по уходу за садом в удовольствие. Его мощный 36-вольтный электродвигатель, питаемый двумя 18-вольтными литий-ионными аккумуляторами, обеспечивает динамичную работу, а телескопическая штанга и регулируемая вторая рукоятка гарантируют ее выполнение в удобной вертикальной позе. Триммер подходит как для обработки газонов большой площади, так и для скашивания травы в углах и других труднодоступных местах. Вращающаяся леска аккуратно срезает стебли травы, а откидная скоба для зашиты растений оберегает их от повреждений. Угловое положение головки триммера регулируется для скашивания травы на склонах или обработки участков под препятствиями. В комплект поставки инструмента включены 2 аккумулятора и быстрозарядное устройство.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Dual Battery Set: Производительность 36-вольтной техники
Производительность 36-вольтной техники
Мощный 36 В двигатель с питанием от двух 18 В аккумуляторов.
Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Dual Battery Set: Эффективная система резки
Эффективная система резки
Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Dual Battery Set: Возможность использования ножа
Возможность использования ножа
Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.
Поворотная головка триммера
  • Удобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).
Откидная скоба для защиты растений
  • Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.
Телескопическая штанга
  • Подгоняется под рост пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
Эргономичная рукоятка
  • Прорезиненная рукоятка для надежного удержания инструмента и удобного выполнения работ.
  • Угловое положение второй рукоятки регулируется для работы в удобной позе.
Автоматическое удлинение лески
  • Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Оптимальное использование лезвий триммера
  • Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора состояния его заряда, остающегося времени работы или заряда.
  • Оба сменных аккумулятора могут использоваться и в других аппаратах на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение двигателя (В) 36
Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Диаметр резки (см) 30
Стримерный резак Голова триммера
Расширение потока автоматическое
Геометрия лески триммера скрученный
Диаметр лески (мм) 2
Регулятор скорости вращения Головка тримера
Частота вращения (об/мин) 8000
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 2
Время работы от 1 заряда (мин) (м) макс. 480
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 28
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 44 / 83
Зарядный ток (A) 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,42
Вес (с упаковкой) (кг) 5,97
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 345 x 350 x 1285

Комплектация

  • Версия: С аккумуляторами и зарядным устройством
  • Аккумулятор: Аккумуляторы Battery Power 18 В / 2,0 Ач (2 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство для аккумуляторов 18 В (2 шт.)
  • Плечевой ремень

Оснащение

  • Катушка с леской
  • Защита растений
  • Регулировка наклона
  • Дополнительная рукоятка
  • Поворотная головка триммера
Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Dual Battery Set
Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Dual Battery Set

Видео

Области применения
  • Газон
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для LTR 3-18 Dual Battery Set

