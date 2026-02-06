Акумуляторний тример LTR 3-18 Dual Battery Set
Потужне й універсальне рішення: тример із потужним 36-вольтним двигуном ефективно зрізає високу траву та дає змогу виконувати роботи в місцях, недоступних для газонокосарки. У комплект поставки входять два акумулятори напругою 18 В і зарядний пристрій.
Акумуляторний тример LTR 3-18 Dual Battery Set поєднує високу продуктивність, точність обробки та ергономічність, забезпечуючи ефективну й зручну роботу під час догляду за садом. Потужний 36-вольтний електродвигун, що живиться від двох 18-вольтних літій-іонних акумуляторів, гарантує стабільну роботу навіть на великих площах. Телескопічна штанга та регульована додаткова рукоятка дозволяють працювати у комфортному вертикальному положенні. Гнучка обертова ліска забезпечує акуратне скошування трави, зокрема в кутах, вздовж бордюрів і в інших важкодоступних зонах. Захисна відкидна скоба запобігає пошкодженню рослин, а регульований кут нахилу ріжучої головки дозволяє ефективно працювати на схилах і під перешкодами. До комплекту входять два акумулятори та швидкозарядний пристрій для максимальної автономності та швидкого відновлення готовності до роботи.
Особливості та переваги
Продуктивність 36-вольтної технікиПотужний 36 В двигун із живленням від двох 18-вольтних акумуляторів.
Ефективна система різанняЛіска дозволяє скошувати траву в кутах і вузьких місцях. Вита ліска забезпечує акуратний зріз трави з низьким рівнем шуму.
Можливість використання ножаПоворотна головка тримера дозволяє акуратно обробляти краї газону вздовж доріжок або терас.
Поворотна головка тримера
- Зручне скошування трави навіть під низькими перешкодами (наприклад садовими лавками).
Відкидна скоба для захисту рослин
- Захищає рослини при скошуванні трави вздовж клумб або під деревами.
Телескопічна штанга
- Підстроюється під зріст користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
Ергономічна рукоятка
- Гумова рукоятка для надійного утримання інструменту і зручного виконання робіт.
- Кутове положення другої рукоятки регулюється для роботи в зручній позі.
Автоматичне подовження ліски
- Автоматичне подовження ліски гарантує постійну ефективну роботу.
Оптимальне використання лез тримера
- Ідеальне рішення для виконання складних робіт, наприклад скошування лугової трави.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора стану його заряду, часу роботи або заряду, що залишається.
- Обидва змінних акумулятора можуть використовуватися і в інших апаратах на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга двигуна (В)
|36
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Діаметр зрізу (см)
|30
|Різак-стример
|Головка тримера
|Подовження ліски
|автмоатичне
|Геометрія ліски тримера
|скручена
|Діаметр ліски (мм)
|2
|Регулятор швидкості обертання
|ні
|Частота обертання (об/хв)
|8000
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Ємність (Ач)
|2
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|2
|Продуктивність від заряду батареї * (м)
|макс. 480
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 28
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|44 / 83
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,42
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,97
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|345 x 350 x 1285
Комплектація
- Версії: З акумуляторами та зарядним пристроєм
- Акумулятор: Акумулятори Battery Power 18 В / 2,0 Ач (2 шт.)
- Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій 18 В Battery Power (2 шт.)
- Плечовий ремінь
Оснащення
- Котушка
- Захист рослин
- Регулювання нахилу
- Додаткова рукоятка
- Обертальна головка тримера
Відео
Області застосування
- Газон
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для LTR 3-18 Dual Battery Set
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.