Акумуляторний тример LTR 3-18 Dual Battery Set поєднує високу продуктивність, точність обробки та ергономічність, забезпечуючи ефективну й зручну роботу під час догляду за садом. Потужний 36-вольтний електродвигун, що живиться від двох 18-вольтних літій-іонних акумуляторів, гарантує стабільну роботу навіть на великих площах. Телескопічна штанга та регульована додаткова рукоятка дозволяють працювати у комфортному вертикальному положенні. Гнучка обертова ліска забезпечує акуратне скошування трави, зокрема в кутах, вздовж бордюрів і в інших важкодоступних зонах. Захисна відкидна скоба запобігає пошкодженню рослин, а регульований кут нахилу ріжучої головки дозволяє ефективно працювати на схилах і під перешкодами. До комплекту входять два акумулятори та швидкозарядний пристрій для максимальної автономності та швидкого відновлення готовності до роботи.