Потужне й універсальне рішення: тример із потужним 36-вольтним двигуном ефективно зрізає високу траву та дає змогу виконувати роботи в місцях, недоступних для газонокосарки. У комплект поставки входять два акумулятори напругою 18 В і зарядний пристрій.

Акумуляторний тример LTR 3-18 Dual Battery Set поєднує високу продуктивність, точність обробки та ергономічність, забезпечуючи ефективну й зручну роботу під час догляду за садом. Потужний 36-вольтний електродвигун, що живиться від двох 18-вольтних літій-іонних акумуляторів, гарантує стабільну роботу навіть на великих площах. Телескопічна штанга та регульована додаткова рукоятка дозволяють працювати у комфортному вертикальному положенні. Гнучка обертова ліска забезпечує акуратне скошування трави, зокрема в кутах, вздовж бордюрів і в інших важкодоступних зонах. Захисна відкидна скоба запобігає пошкодженню рослин, а регульований кут нахилу ріжучої головки дозволяє ефективно працювати на схилах і під перешкодами. До комплекту входять два акумулятори та швидкозарядний пристрій для максимальної автономності та швидкого відновлення готовності до роботи.

Особливості та переваги
Продуктивність 36-вольтної техніки
Продуктивність 36-вольтної техніки
Потужний 36 В двигун із живленням від двох 18-вольтних акумуляторів.
Ефективна система різання
Ефективна система різання
Ліска дозволяє скошувати траву в кутах і вузьких місцях. Вита ліска забезпечує акуратний зріз трави з низьким рівнем шуму.
Можливість використання ножа
Можливість використання ножа
Поворотна головка тримера дозволяє акуратно обробляти краї газону вздовж доріжок або терас.
Поворотна головка тримера
  • Зручне скошування трави навіть під низькими перешкодами (наприклад садовими лавками).
Відкидна скоба для захисту рослин
  • Захищає рослини при скошуванні трави вздовж клумб або під деревами.
Телескопічна штанга
  • Підстроюється під зріст користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
Ергономічна рукоятка
  • Гумова рукоятка для надійного утримання інструменту і зручного виконання робіт.
  • Кутове положення другої рукоятки регулюється для роботи в зручній позі.
Автоматичне подовження ліски
  • Автоматичне подовження ліски гарантує постійну ефективну роботу.
Оптимальне використання лез тримера
  • Ідеальне рішення для виконання складних робіт, наприклад скошування лугової трави.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора стану його заряду, часу роботи або заряду, що залишається.
  • Обидва змінних акумулятора можуть використовуватися і в інших апаратах на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга двигуна (В) 36
Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Діаметр зрізу (см) 30
Різак-стример Головка тримера
Подовження ліски автмоатичне
Геометрія ліски тримера скручена
Діаметр ліски (мм) 2
Регулятор швидкості обертання ні
Частота обертання (об/хв) 8000
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Ємність (Ач) 2
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 2
Продуктивність від заряду батареї * (м) макс. 480
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 28
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв) 44 / 83
Зарядний струм (A) 2,5
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 2,42
Вага (з упаковкою) (кг) 5,97
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 345 x 350 x 1285

Комплектація

  • Версії: З акумуляторами та зарядним пристроєм
  • Акумулятор: Акумулятори Battery Power 18 В / 2,0 Ач (2 шт.)
  • Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій 18 В Battery Power (2 шт.)
  • Плечовий ремінь

Оснащення

  • Котушка
  • Захист рослин
  • Регулювання нахилу
  • Додаткова рукоятка
  • Обертальна головка тримера
Області застосування
  • Газон
  • Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для LTR 3-18 Dual Battery Set

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

