Очистка и уход за керамической плиткой

Поломоечные машины для больших площадей

Для уборки больших площадей обычно используются поломоечные машины - в этом случае не нужно удалять хрупкую мелкую грязь. Ключевым фактором успешности очистки является правильный выбор щеток или падов для машин. Керамическая плитка с грубой текстурой лучше всего отчищается цилиндрическими щетками с высокой жесткостью, тогда как для керамической плитки из тонкого камня, которая имеет более тонкую текстуру, нужны пады из микрофибры.

Для всасывания грязной воды следует также подбирать правильные всасывающие балки. Для текстурированных поверхностей рекомендуются закрытые балки, а для глянцевых поверхностей - балки с прорезями. Для удаления стойких загрязнений на тонком камне (посерение) рекомендуются пады из меламиновой смолы в сочетании с дисковой щеточной головой.