Очистка и уход за керамической плиткой
Очистка и уход за керамической плиткой - как это работает? Плитка изготавливается из неорганических материалов и обжигается при температуре от 1000 до 1400 °C. В наше время широко используются терракота, клинкерный кирпич, тонкий камень, фаянс и керамика. Хотя вариантов много, этапы очистки всегда одинаковы. Лишь несколько видов плитки нуждаются в уходе.
Знайте, с чем имеете дело: краткий обзор материаловедения керамики
Стены и пол изготавливаются из различных материалов с различными типами поверхности. Для этого применяется натуральный камень, такой как мрамор или гранит, а также искусственный камень на цементной основе, такой как тераццо или агломармур. Керамическая плитка имеет пять различных типов поверхности:
-
Терракота: Красного теплого цвета, грубой текстуры, "деревенского" стиля
-
Клинкерный кирпич: Красного или желтого цвета, популярный материал для пола мастерских или наружных стен; глазурованный или неглазурованный
-
Тонкий камень: В основном однотонный, фактурная или полированная микропористая поверхность
-
Фаянс: Более мягкий, менее механически износостойкий, подходит для стен, глазурованный
-
Керамика: Глазурованная или неглазурованная; неглазурованную плитку с шероховатой поверхностью и выступами (рельефным узором) часто кладут на кухнях, чтобы минимизировать риск скольжения
Что такое класс R: Противоскользящая плитка
Если плитка укладывается на пол коммерческих помещений, класс противоскольжения должен быть не ниже R9. В зонах с большим риском скольжения, например, в мясном цехе, обязательным является самый высокий класс R13. Немецкое социальное страхование от несчастных случаев на производстве 108-003 определяет, какой класс противоскольжения необходим для определенной рабочей зоны. Плитка с высокой текстурой также имеет зоны между выступами для стекания воды и избежания опасности скольжения. Однако на них особенно накапливается грязь, и очистка занимает много времени.
Керамическая плитка: ежедневная и глубокая очистка
Критически важный элемент: ежедневная очистка керамической плитки
Регулярная ежедневная очистка является очень важной составляющей поддержания надлежащей чистоты керамической плитки. Очистка осуществляется сухим и/или влажным способом в зависимости от степени загрязнения. Хрупкую грязь можно удалить с помощью пылесоса или пылесвязывающего протирания тканью из микрофибры, которая накапливает электростатический заряд. После этого можно выполнить работу вручную с помощью машины для протирки больших поверхностей, салфетки из микрофибры и соответствующего чистящего средства.
Поломоечные машины для больших площадей
Для уборки больших площадей обычно используются поломоечные машины - в этом случае не нужно удалять хрупкую мелкую грязь. Ключевым фактором успешности очистки является правильный выбор щеток или падов для машин. Керамическая плитка с грубой текстурой лучше всего отчищается цилиндрическими щетками с высокой жесткостью, тогда как для керамической плитки из тонкого камня, которая имеет более тонкую текстуру, нужны пады из микрофибры.
Для всасывания грязной воды следует также подбирать правильные всасывающие балки. Для текстурированных поверхностей рекомендуются закрытые балки, а для глянцевых поверхностей - балки с прорезями. Для удаления стойких загрязнений на тонком камне (посерение) рекомендуются пады из меламиновой смолы в сочетании с дисковой щеточной головой.
Вот и снова настало время: глубокая очистка керамической плитки
Для глубокой очистки напольной керамической плитки используют компактные поломоечные машины или поломоечные машины с ручным управлением. Для быстрого достижения хорошего результата могут пригодиться более концентрированные моющие средства (кислотные и щелочные).
Очистители поверхностей для особых случаев
Для фактурной керамической плитки или ограниченных пространств может понадобиться аппарат высокого давления с насадкой для очистки поверхностей. Насадка FRV состоит из вращающегося соплового блока под кожухом, к которому в несколько сдвинутом положении прикреплены сопла. Они подают воду на поверхность под высоким давлением и очень эффективно разрыхляют грязь.
Пенообразующие насадки для более длительного контакта
Для больших поверхностей стен, пола или сантехнических помещений правильным выбором является аппарат высокого давления с пенообразующей насадкой. С помощью пенного моющего средства и воздуха, который добавляется на сопло, струей высокого давления образуется пена. Преимуществом этой системы является возможность видеть, где было нанесено моющее средство, и пена остается на месте дольше, чем обычное моющее средство, увеличивая время контакта.
Совет 1: Никогда не направляйте струю высокого давления непосредственно на швы между плиткой, чтобы избежать повреждений.
Совет 2: Если используется кислотное чистящее средство, швы плитки на цементной основе следует сначала промыть водой, чтобы поглощенная кислота не нанесла вреда.
Пароочиститель для кафельных стен
В зависимости от доступного пространства, для глубокой очистки керамической плитки на стенах также может подойти профессиональный пароочиститель. Пар выходит из сопла очень мелкими каплями при температуре 100 °C, давлении до 8 бар и на скорости около 170 км/ч. Сочетание безворсовой махровой салфетки и большой насадки для пола обеспечивает эффективность уборки больших площадей.
Процессы распыления частиц для внешних территорий
Процесс распыления частиц под низким давлением - это щадящий и эффективный метод очистки керамических поверхностей на внешних территориях от сильных минеральных загрязнений после предварительной обработки аппаратом высокого давления. Для этого сжатый воздух подается в пневмопистолет через промышленный компрессор. Кроме того, в смесительной камере для связывания пыли в воздух добавляется очень мелкое мягкое средство для распыления и вода. Затем смесь воздуха, воды и средства для распыления поступает через сопло пистолета с возможностью регулировать давление воздуха, количество воды и объем средства.
Средства для чистки керамической плитки
Керамическую плитку можно очищать кислотными и щелочными средствами. Кислотные средства помогают против минеральных загрязнений, таких как известковый налет, отложения мочи или ржавчина; щелочные средства идеально подходят для удаления органических загрязнений, таких как жир, белок или масла.
Цветовой тон некоторых видов керамической плитки, таких как терракота, образуется оксидом металла. Для очистки такой плитки можно использовать только средства, которые не содержат фосфорную или соляную кислоту, поскольку эти кислоты могут привести к изменению цвета.
В общем, керамическая плитка также устойчива к щелочным моющим средствам, которые не содержат силикатов натрия. Силикаты могут изменять структуру и делать поверхность более шероховатой или гладкой.
Обязательно ли ухаживать за керамической плиткой?
Цель ухода за поверхностями - сделать их более устойчивыми к механическим воздействиям, защитить поры от проникновения воды или улучшить внешний вид. Керамическая плитка не нуждается в защите от механических воздействий благодаря своей твердости.
Вопросы и ответы
Почему образуются гипсовые отложения на плитке?
Совет по очистке полов с керамической плиткой: перед началом уборки выключите подогрев пола. Это предотвратит слишком быстрое высыхание чистящего средства на поверхности. Кроме того, некоторые кислоты имеют свойство превращать известь в гипс при длительном контакте. Этот процесс ускоряется при дополнительном нагреве пола. Образовавшиеся гипсовые отложения трудно удалить механическим способом, поэтому лучше отключить отопление.