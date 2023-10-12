Очищення та догляд за керамічною плиткою

Підлогомийні машини для великих площ

Для прибирання великих площ зазвичай використовуються підлогомийні машини – в цьому випадку не потрібно видаляти крихкий дрібний бруд. Ключовим фактором успішності очищення є правильний вибір щіток або падів для машин. Керамічна плитка з грубою текстурою найкраще відчищається циліндричнми щітками з високою жорсткістю, тоді як для керамічної плитки з тонкого каменю, яка має тоншу текстуру, потрібні пади з мікрофібри.

Для всмоктування брудної води слід також підбирати правильні всмоктувальні балки. Для текстурованих поверхонь рекомендуються закриті балки, а для глянцевих поверхонь – балки з прорізами. Для видалення стійких забруднень на тонкому камені (посіріння) рекомендуються пади з меламінової смоли в поєднанні з дисковими щітковою головою.