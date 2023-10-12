Очищення та догляд за керамічною плиткою
Очищення та догляд за керамічною плиткою – як це працює? Плитка виготовляється з неорганічних матеріалів та обпалюється при температурі від 1000 до 1400 °C. У наш час широко використовуються теракота, клінкерна цегла, тонкий камінь, фаянс і кераміка. Хоча варіантів багато, етапи очищення завжди однакові. Лише кілька видів плитки потребують догляду.
Знайте, з чим маєте справу: короткий огляд матеріалознавства кераміки
Стіни та підлога виготовляються із різних матеріалів з різними типами поверхні. Для цього застосовується натуральний камінь, такий як мармур або граніт, а також штучний камінь на цементній основі, такий як тераццо або агломармур. Керамічна плитка має п’ять різних типів поверхні:
-
Теракота: Червоного теплого кольору, грубої текстури, «сільського» стилю
-
Клінкерна цегла: Червоного або жовтого кольору, популярний матеріал для підлоги майстерень або зовнішніх стін; глазурована або неглазурована
-
Тонкий камінь: В основному однотонний, фактурна або полірована мікропориста поверхня
-
Фаянс: М'якіший, менш механічно зносостійкий, підходить для стін, глазурований
-
Кераміка: Глазурована або неглазурована; неглазуровану плитку з шорсткою поверхнею та виступами (рельєфним візерунком) часто кладуть на кухнях, щоб мінімізувати ризик ковзання
Що таке клас R: Протиковзка плитка
Якщо плитка укладається на підлогу комерційних приміщень, клас протиковзання має бути не нижче R9. У зонах з великим ризиком ковзання, наприклад, у м’ясному цеху, обов’язковим є найвищий клас R13. Німецьке соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві 108-003 визначає, який клас протиковзання необхідний для певної робочої зони. Плитка з високою текстурою також має зони між виступами для стікання води та уникнення небезпеки ковзання. Однак на них особливо накопичується бруд, і очищення займає багато часу.
Керамічна плитка: щоденне та глибоке очищення
Критично важливий елемент: щоденне очищення керамічної плитки
Регулярне щоденне очищення є дуже важливою складовою підтримання належної чистоти керамічної плитки. Очищення здійснюється сухим та/або вологим способом в залежності від ступеня забруднення. Крихкий бруд можна видалити за допомогою пилососа або пилозв’язуючого протирання тканиною з мікрофібри, яка накопичує електростатичний заряд. Після цього можна виконати роботу вручну за допомогою машини для протирання великих поверхонь, серветки з мікрофібри та відповідного засобу для чищення.
Підлогомийні машини для великих площ
Для прибирання великих площ зазвичай використовуються підлогомийні машини – в цьому випадку не потрібно видаляти крихкий дрібний бруд. Ключовим фактором успішності очищення є правильний вибір щіток або падів для машин. Керамічна плитка з грубою текстурою найкраще відчищається циліндричнми щітками з високою жорсткістю, тоді як для керамічної плитки з тонкого каменю, яка має тоншу текстуру, потрібні пади з мікрофібри.
Для всмоктування брудної води слід також підбирати правильні всмоктувальні балки. Для текстурованих поверхонь рекомендуються закриті балки, а для глянцевих поверхонь – балки з прорізами. Для видалення стійких забруднень на тонкому камені (посіріння) рекомендуються пади з меламінової смоли в поєднанні з дисковими щітковою головою.
Ось і знову настав час: глибоке очищення керамічної плитки
Для глибокого очищення підлогової керамічної плитки використовують компактні підлогомийні машини або підлогомийні машини з ручним керуванням. Для швидкого досягнення гарного результату можуть стати у нагоді більш концентровані миючі засоби (кислотні та лужні).
Очищувачі поверхонь для особливих випадків
Для фактурної керамічної плитки або обмежених просторів може знадобитися апарат високого тиску з насадкою для очищення поверхонь. Насадка FRV складається з обертового соплового блоку під кожухом, до якого в дещо зсунутому положенні прикріплені сопла. Вони подають воду на поверхню під високим тиском і дуже ефективно розпушують бруд.
Піноутворюючі насадки для довшого контакту
Для великих поверхонь стін, підлоги чи сантехнічних приміщень правильним вибором є апарат високого тиску з піноутворюючою насадкою. За допомогою пінного миючого засобу і повітря, яке додається на сопло, струменем високого тиску утворюється піна. Перевагою цієї системи є можливість бачити, де було нанесено миючий засіб, і піна залишається на місці довше, ніж звичайний миючий засіб, збільшуючи час контакту.
Порада 1: Ніколи не направляйте струмінь високого тиску безпосередньо на шви між плиткою, щоб уникнути пошкоджень.
Порада 2: Якщо використовується кислотний засіб для чищення, шви плитки на цементній основі слід спочатку промити водою, щоб поглинута кислота не завдала шкоди.
Пароочищувач для кахельних стін
Залежно від доступного простору, для глибокого очищення керамічної плитки на стінах також може підійти професійний пароочищувач. Пара виходить із сопла дуже дрібними краплями при температурі 100 °C, тиску до 8 бар і на швидкості близько 170 км/год. Поєднання безворсової махрової серветки та великої насадки для підлоги забезпечує ефективність прибирання великих площ.
Процеси розпилення частинок для зовнішніх територій
Процес розпилення частинок під низьким тиском – це щадний та ефективний метод очищення керамічних поверхонь на зовнішніх територіях від сильних мінеральних забруднень після попередньої обробки апаратом високого тиску. Для цього стиснене повітря подається у пневмопістолет через промисловий компресор. Крім того, в змішувальній камері для зв’язування пилу в повітря додається дуже дрібний м’який засіб для розпилення та вода. Потім суміш повітря, води та засобу для розпилення надходить через сопло пістолета з можливістю регулювати тиск повітря, кількість води та об’єм засобу.
Засоби для чищення керамічної плитки
Керамічну плитку можна очищувати кислотними та лужними засобами. Кислотні засоби допомагають проти мінеральних забруднень, таких як вапняний наліт, відкладення сечі або іржа; лужні засоби ідеально підходять для видалення органічних забруднень, таких як жир, білок або масла.
Колірний тон деяких видів керамічної плитки, таких як теракота, утворюється оксидом металу. Для очищення такої плитки можна використовувати лише засоби, які не містять фосфорну або соляну кислоту, оскільки ці кислоти можуть призвести до зміни кольору.
Загалом, керамічна плитка також стійка до лужних миючих засобів, які не містять силікатів натрію. Силікати можуть змінювати структуру та робити поверхню шорсткішою або гладкішою.
Чи обов’язково доглядати за керамічною плиткою?
Мета догляду за поверхнями – зробити їх більш стійкими до механічних впливів, захистити пори від проникнення води або покращити зовнішній вигляд. Керамічна плитка не потребує захисту від механічних впливів завдяки своїй твердості.
Питання та відповіді
Чому утворюються гіпсові відкладення на плитці?
Порада з очищення підлог із керамічною плиткою: перед початком прибирання вимкніть підігрів підлоги. Це запобігає занадто швидкому висиханню засобу для чищення на поверхні. Крім того, деякі кислоти мають властивість перетворювати вапно на гіпс за тривалого контакту. Цей процес прискорюється при додатковому нагріванні підлоги. Гіпсові відкладення, що утворилися, важко видалити механічним способом, тому краще відключити опалення.