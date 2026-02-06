Аппарат высокого давления HDS 12/18-4 S
Профессиональный аппарат высокого давления с подогревом воды Супер-класса, оснащенный низкооборотным 4-полюсным двигателем с водяным охлаждением, надежным 3-поршневым осевым насосом и двумя отдельными баками для моющих средств.
Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 12/18-4 S - надежность, удобство и экономичность в каждой детали. Оснащен высококачественными компонентами, такими как низкооборотный 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением, а также прочный осевой насос с тремя керамическими поршнями. Аппарат Супер-класса разработан с акцентом на максимальное удобство использования: интуитивное управление одним переключателем, продуманное эргономичное хранение аксессуаров и энергоэффективный пистолет высокого давления EASY!Force Advanced со струйной трубкой длиной 1050 мм и регулятором Servo Control обеспечивают комфортную и продуктивную работу. Два отдельных бака для моющего средства с точной дозировкой, экономичный режим eco!efficiency и усовершенствованная система горелки способствуют эффективному и экономному использованию ресурсов. Высокий уровень безопасности гарантирует проверенная система защиты: водяной фильтр, предохранительный клапан, шланг SDS и эффективные решения для удаления накипи обеспечивают долговечность аппарата и его постоянную готовность к эксплуатации.
Особенности и преимущества
Высокая эффективность.В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы. Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
АвтономностьВысокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии». 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом. Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппаратаПрактичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Имеет два крючка для всасывающего шланга и кабеля питания. Вместительный отсек для хранения моющего средства, перчаток или инструментов.
Безопасность эксплуатации.
- Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
- Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
- Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
- Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
- Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
- Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Система дозирования чистящего средства
- Простое переключение между баками для моющих средств.
- Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
Концепция мобильности.
- Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
- Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
- Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
- Один переключатель для всех функций
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 1200
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|7,7
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (г/ч)
|6,1
|Потребляемая мощность (кВт)
|8
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|190
|Вес (с упаковкой) (кг)
|199,854
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Longlife
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 400 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления
- Опция для работы с двумя струйными трубками
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Система эластичного демпфирования (SDS)
- Два бака для моющих средств
- Защита от сухого хода
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 12/18-4 S
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.