Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 12/18-4 S - надежность, удобство и экономичность в каждой детали. Оснащен высококачественными компонентами, такими как низкооборотный 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением, а также прочный осевой насос с тремя керамическими поршнями. Аппарат Супер-класса разработан с акцентом на максимальное удобство использования: интуитивное управление одним переключателем, продуманное эргономичное хранение аксессуаров и энергоэффективный пистолет высокого давления EASY!Force Advanced со струйной трубкой длиной 1050 мм и регулятором Servo Control обеспечивают комфортную и продуктивную работу. Два отдельных бака для моющего средства с точной дозировкой, экономичный режим eco!efficiency и усовершенствованная система горелки способствуют эффективному и экономному использованию ресурсов. Высокий уровень безопасности гарантирует проверенная система защиты: водяной фильтр, предохранительный клапан, шланг SDS и эффективные решения для удаления накипи обеспечивают долговечность аппарата и его постоянную готовность к эксплуатации.