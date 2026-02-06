Апарат високого тиску з підігрівом води HDS 12/18-4 S — надійність, зручність і економічність у кожній деталі. Оснащений високоякісними компонентами, такими як низькообертовий 4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням, а також міцний осьовий насос із трьома керамічними поршнями. Апарат Супер-класу розроблений з акцентом на максимальну зручність використання: інтуїтивне управління одним перемикачем, продумане ергономічне зберігання аксесуарів та енергоефективний пістолет високого тиску EASY!Force Advanced зі струменевою трубкою довжиною 1050 мм і регулятором Servo Control забезпечують комфортну та продуктивну роботу. Два окремі баки для миючого засобу з точним дозуванням, економічний режим eco!efficiency і вдосконалена система пальника сприяють ефективному та ощадливому використанню ресурсів. Високий рівень безпеки гарантує перевірена система захисту: водяний фільтр, запобіжний клапан, шланг SDS і ефективні рішення для видалення накипу забезпечують довговічність апарата та його постійну готовність до експлуатації.