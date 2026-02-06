Апарат високого тиску HDS 12/18-4 S
Професійний апарат високого тиску з підігрівом води Супер-класу, оснащений низькообертовим 4-полюсним двигуном з водяним охолодженням, надійним 3-поршневим осьовим насосом і двома окремими баками для миючих засобів.
Апарат високого тиску з підігрівом води HDS 12/18-4 S — надійність, зручність і економічність у кожній деталі. Оснащений високоякісними компонентами, такими як низькообертовий 4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням, а також міцний осьовий насос із трьома керамічними поршнями. Апарат Супер-класу розроблений з акцентом на максимальну зручність використання: інтуїтивне управління одним перемикачем, продумане ергономічне зберігання аксесуарів та енергоефективний пістолет високого тиску EASY!Force Advanced зі струменевою трубкою довжиною 1050 мм і регулятором Servo Control забезпечують комфортну та продуктивну роботу. Два окремі баки для миючого засобу з точним дозуванням, економічний режим eco!efficiency і вдосконалена система пальника сприяють ефективному та ощадливому використанню ресурсів. Високий рівень безпеки гарантує перевірена система захисту: водяний фільтр, запобіжний клапан, шланг SDS і ефективні рішення для видалення накипу забезпечують довговічність апарата та його постійну готовність до експлуатації.
Особливості та переваги
Висока ефективністьУ режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи. Циклічная робота нагрівача знижує споживання енергії на 20%.
Максимальна ефективністьВисокоефективна, перевірена технологія пальника «Зроблено в Німеччині». 4-полюсний електродвигун з трипоршневим осьовим насосом. Електродвигун з водяним охолодженням для високої продуктивності та тривалого терміну експлуатації.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.Практичне зберігання аксесуарів на корпусі апарату. Має два гачка для всмоктуючого шлангу та кабелю живлення. Великий відсік для зберігання миючого засобу, рукавичок або інструментів.
Безпека експлуатації.
- Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
- Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
- Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
- Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
- Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою.
- Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Система дозування миючого засобу
- Зручне перемикання між баком 1 і баком 2 для миючих засобів.
- Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
Концепція мобільності.
- Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
- Спеціальна опора для підйому передньої частини апарату при подоланні таких перешкод, як бордюри та сходи.
- Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
- Один перемикач для вісх функцій апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 1200
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|хв. 80 - макс. 155
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|7,7
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (г/год)
|6,1
|Споживана потужність (кВт)
|8
|Кабель живлення (м)
|5
|Паливний бак (л)
|25
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|190
|Вага (з упаковкою) (кг)
|199,854
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Тип шлангу високого тиску: Longlife
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 400 бар
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Автоматична система скидання тиску
- Опція для роботи з двома струменевими трубками
- Вилка з перемиканням полярності (3~)
- Система еластичного демпфування (SDS)
- Два бака для миючих засобів
- Захист від сухого ходу
Відео
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 12/18-4 S
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.