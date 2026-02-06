Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 S
Для достижения высокой производительности уборки в сложнейших условиях эксплуатации: аппарат высокого давления с подогревом воды супер класса, оснащенный 4-полюсным электродвигателем водяного охлаждения и надежным 3-поршневым аксиальным насосом.
Будучи одним из самых мощных в ассортименте аппаратов высокого давления Kärcher с подогревом воды супер класса, аппарат HDS 13/20-4 S впечатляет превосходными результатами уборки даже в самых сложных условиях применения. Такие высококачественные компоненты, как низкооборотный 4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения и надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями, гарантируют его надежную и эффективную работу, а режим eco!efficiency – высочайшую экономичность эксплуатации. Аппарат HDS 13/20-4 S очень прост в управлении и обслуживании и удобен в транспортировке. Его высокой эргономичности способствует пистолет EASY!Force Advanced, уменьшающий до нуля усилия, необходимые для удержания рычага, в сочетании с регулятором Servo Control, 1050-миллиметровой струйной трубкой и запатентованным соплом. Обширный пакет оснащения дополняется оптимизированной горелкой, 2 баками для чистящих средств, рядом защитных устройств, быстродействующими разъемами EASY!Lock и продуманными держателями для принадлежностей.
Особенности и преимущества
Высокая эффективность.В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы. Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
АвтономностьВысокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии». 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом. Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппаратаПрактичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Имеет два крючка для всасывающего шланга и кабеля питания. Вместительный отсек для хранения моющего средства, перчаток или инструментов.
Безопасность эксплуатации.
- Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
- Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
- Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
- Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
- Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
- Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Система дозирования чистящего средства
- Простое переключение между баками для моющих средств.
- Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
Концепция мобильности.
- Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
- Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
- Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
- Один переключатель для всех функций
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|600 - 1300
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 200 / 3 - 20
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|9,5
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|7,6
|Потребляемая мощность (кВт)
|9,5
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|206
|Вес (с упаковкой) (кг)
|215,854
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Longlife
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 400 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления
- Опция для работы с двумя струйными трубками
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Система эластичного демпфирования (SDS)
- Два бака для моющих средств
- Защита от сухого хода
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 13/20-4 S
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.