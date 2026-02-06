Будучи одним из самых мощных в ассортименте аппаратов высокого давления Kärcher с подогревом воды супер класса, аппарат HDS 13/20-4 S впечатляет превосходными результатами уборки даже в самых сложных условиях применения. Такие высококачественные компоненты, как низкооборотный 4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения и надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями, гарантируют его надежную и эффективную работу, а режим eco!efficiency – высочайшую экономичность эксплуатации. Аппарат HDS 13/20-4 S очень прост в управлении и обслуживании и удобен в транспортировке. Его высокой эргономичности способствует пистолет EASY!Force Advanced, уменьшающий до нуля усилия, необходимые для удержания рычага, в сочетании с регулятором Servo Control, 1050-миллиметровой струйной трубкой и запатентованным соплом. Обширный пакет оснащения дополняется оптимизированной горелкой, 2 баками для чистящих средств, рядом защитных устройств, быстродействующими разъемами EASY!Lock и продуманными держателями для принадлежностей.