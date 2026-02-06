Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 S

Для достижения высокой производительности уборки в сложнейших условиях эксплуатации: аппарат высокого давления с подогревом воды супер класса, оснащенный 4-полюсным электродвигателем водяного охлаждения и надежным 3-поршневым аксиальным насосом.

Будучи одним из самых мощных в ассортименте аппаратов высокого давления Kärcher с подогревом воды супер класса, аппарат HDS 13/20-4 S впечатляет превосходными результатами уборки даже в самых сложных условиях применения. Такие высококачественные компоненты, как низкооборотный 4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения и надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями, гарантируют его надежную и эффективную работу, а режим eco!efficiency – высочайшую экономичность эксплуатации. Аппарат HDS 13/20-4 S очень прост в управлении и обслуживании и удобен в транспортировке. Его высокой эргономичности способствует пистолет EASY!Force Advanced, уменьшающий до нуля усилия, необходимые для удержания рычага, в сочетании с регулятором Servo Control, 1050-миллиметровой струйной трубкой и запатентованным соплом. Обширный пакет оснащения дополняется оптимизированной горелкой, 2 баками для чистящих средств, рядом защитных устройств, быстродействующими разъемами EASY!Lock и продуманными держателями для принадлежностей.

Особенности и преимущества
В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы. Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
Высокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии». 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом. Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
Практичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Имеет два крючка для всасывающего шланга и кабеля питания. Вместительный отсек для хранения моющего средства, перчаток или инструментов.
Безопасность эксплуатации.
  • Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
  • Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
  • Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
  • Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
  • Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
  • Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Система дозирования чистящего средства
  • Простое переключение между баками для моющих средств.
  • Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
Концепция мобильности.
  • Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
  • Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
  • Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
  • Один переключатель для всех функций
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 600 - 1300
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 200 / 3 - 20
Температура (при подаче 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 9,5
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 7,6
Потребляемая мощность (кВт) 9,5
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 25
Вес (с аксессуарами) (кг) 206
Вес (с упаковкой) (кг) 215,854
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Longlife
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 400 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления
  • Опция для работы с двумя струйными трубками
  • Вилка с переключением полярности (3~)
  • Система эластичного демпфирования (SDS)
  • Два бака для моющих средств
  • Защита от сухого хода
Видео

Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
