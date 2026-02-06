Один із найпотужніших в асортименті апаратів високого тиску із підігрівом води супер класу, HDS 13/20-4 S вражає чудовими результатами прибирання навіть у найскладніших умовах застосування. Такі високоякісні компоненти, як низькообертовий 4-полюсний електродвигун водяного охолодження та надійний аксіально-поршневий насос із 3 керамічними поршнями, гарантують його надійну та ефективну роботу, а режим eco!efficiency – найвищу економічність експлуатації. Апарат HDS 13/20-4 S дуже простий в керуванні та обслуговуванні та зручний у транспортуванні. Його високій ергономічності сприяє пістолет EASY!Force Advanced, що зменшує до нуля зусилля, необхідні для утримання важеля, у поєднанні з регулятором Servo Control, 1050-міліметровою струминною трубкою та запатентованим соплом. Великий пакет оснащення доповнюється оптимізованим пальником, 2 баками для засобів для чищення, захисними пристроями, швидкодіючими роз'ємами EASY!Lock і продуманими тримачами для приладдя.