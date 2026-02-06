Апарат високого тиску HDS 13/20-4 S
Для досягнення високої продуктивності прибирання у найскладніших умовах експлуатації: апарат високого тиску з підігрівом води супер класу, оснащений 4-полюсним електродвигуном водяного охолодження та надійним 3-поршневим аксіальним насосом.
Один із найпотужніших в асортименті апаратів високого тиску із підігрівом води супер класу, HDS 13/20-4 S вражає чудовими результатами прибирання навіть у найскладніших умовах застосування. Такі високоякісні компоненти, як низькообертовий 4-полюсний електродвигун водяного охолодження та надійний аксіально-поршневий насос із 3 керамічними поршнями, гарантують його надійну та ефективну роботу, а режим eco!efficiency – найвищу економічність експлуатації. Апарат HDS 13/20-4 S дуже простий в керуванні та обслуговуванні та зручний у транспортуванні. Його високій ергономічності сприяє пістолет EASY!Force Advanced, що зменшує до нуля зусилля, необхідні для утримання важеля, у поєднанні з регулятором Servo Control, 1050-міліметровою струминною трубкою та запатентованим соплом. Великий пакет оснащення доповнюється оптимізованим пальником, 2 баками для засобів для чищення, захисними пристроями, швидкодіючими роз'ємами EASY!Lock і продуманими тримачами для приладдя.
Особливості та переваги
Висока ефективністьУ режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи. Циклічная робота нагрівача знижує споживання енергії на 20%.
Максимальна ефективністьВисокоефективна, перевірена технологія пальника «Зроблено в Німеччині». 4-полюсний електродвигун з трипоршневим осьовим насосом. Електродвигун з водяним охолодженням для високої продуктивності та тривалого терміну експлуатації.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.Практичне зберігання аксесуарів на корпусі апарату. Має два гачка для всмоктуючого шлангу та кабелю живлення. Великий відсік для зберігання миючого засобу, рукавичок або інструментів.
Безпека експлуатації.
- Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
- Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
- Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
- Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
- Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою.
- Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Система дозування миючого засобу
- Зручне перемикання між баком 1 і баком 2 для миючих засобів.
- Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
Концепція мобільності.
- Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
- Спеціальна опора для підйому передньої частини апарату при подоланні таких перешкод, як бордюри та сходи.
- Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
- Один перемикач для вісх функцій апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|600 - 1300
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 200 / 3 - 20
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|хв. 80 - макс. 155
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|9,5
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|7,6
|Споживана потужність (кВт)
|9,5
|Кабель живлення (м)
|5
|Паливний бак (л)
|25
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|206
|Вага (з упаковкою) (кг)
|215,854
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Тип шлангу високого тиску: Longlife
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 400 бар
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Автоматична система скидання тиску
- Опція для роботи з двома струменевими трубками
- Вилка з перемиканням полярності (3~)
- Система еластичного демпфування (SDS)
- Два бака для миючих засобів
- Захист від сухого ходу
Відео
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 13/20-4 S
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.