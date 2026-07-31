Водонагреватель HWE 860

Автономный электрический водонагреватель.

Автономный электрический водонагреватель с распределительной коробкой. Для использования со стационарными аппаратами высокого давления без функции подогрева воды. Доступен с таймером и пультом дистанционного управления. Изолированный бак из нержавеющей стали. Предохранительный термостат и защита от недостатка воды.

Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50 - 60
Производительность (л/ч) мин. 700 - макс. 1300
Потребляемая мощность (кВт) 24
Мощность нагревателя (кВт) 24
Предохранитель (A) 50
Температура воды на входе (°C) до 80
Мин. расход воды на входе (л/ч) мин. 700
Макс. рабочая температура (°C) макс. 85
Объем бойлера (камера предварительного нагрева) (л) 19
Вес (с аксессуарами) (кг) 42
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 700 x 610 x 720

Оснащение

  • Регулировка температуры.
  • Предохранительный термостат.
Водонагреватель HWE 860
Водонагреватель HWE 860
Совместимая техника
Области применения
  • Электрический водонагреватель, работающий без вредных выбросов.
  • Для выполнения задач по очистке в пищевой промышленности.
  • В производственных цехах и мастерских, где требуется горячая вода.
  • Общественные заведения, где требуется использование горячей воды.
Принадлежности
Чистящее средство
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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