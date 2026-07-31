Водонагреватель HWE 860
Автономный электрический водонагреватель.
Автономный электрический водонагреватель с распределительной коробкой. Для использования со стационарными аппаратами высокого давления без функции подогрева воды. Доступен с таймером и пультом дистанционного управления. Изолированный бак из нержавеющей стали. Предохранительный термостат и защита от недостатка воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Производительность (л/ч)
|мин. 700 - макс. 1300
|Потребляемая мощность (кВт)
|24
|Мощность нагревателя (кВт)
|24
|Предохранитель (A)
|50
|Температура воды на входе (°C)
|до 80
|Мин. расход воды на входе (л/ч)
|мин. 700
|Макс. рабочая температура (°C)
|макс. 85
|Объем бойлера (камера предварительного нагрева) (л)
|19
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|42
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|700 x 610 x 720
Оснащение
- Регулировка температуры.
- Предохранительный термостат.
Области применения
- Электрический водонагреватель, работающий без вредных выбросов.
- Для выполнения задач по очистке в пищевой промышленности.
- В производственных цехах и мастерских, где требуется горячая вода.
- Общественные заведения, где требуется использование горячей воды.