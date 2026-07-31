Водонагрівач HWE 860

Автономний електричний водонагрівач

Автономний електричний водонагрівач з розподільною коробкою. Для використання зі стаціонарними апаратами високого тиску без функції підігріву води. Доступний з таймером і пультом дистанційного керування. Ізольований бак з нержавіючої сталі. Запобіжний термостат і захист від нестачі води.

Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50 - 60
Продуктивність (л/год) хв. 700 - макс. 1300
Споживана потужність (кВт) 24
Потужність нагрівача (кВт) 24
Запобіжник (A) 50
Температура води на вході (°C) до 80
Мін. витрата води на вході (л/год) хв. 700
Макс. робоча температура (°C) макс. 85
Об’єм бойлера (камера попереднього нагріву). (л) 19
Вага (з аксесуарами) (кг) 42
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 700 x 610 x 720

Оснащення

  • Регулювання температури.
  • Запобіжний термостат.
Водонагрівач HWE 860
Водонагрівач HWE 860
Сумісна техніка
Області застосування
  • Електричний водонагрівач, який працює без шкідливих викидів.
  • У виробничих цехах і майстернях, де потрібна гаряча вода.
  • Громадські заклади, де потрібне використання гарячої води.
Аксесуари
Чистячий засіб
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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