Водонагрівач HWE 860
Автономний електричний водонагрівач
Автономний електричний водонагрівач з розподільною коробкою. Для використання зі стаціонарними апаратами високого тиску без функції підігріву води. Доступний з таймером і пультом дистанційного керування. Ізольований бак з нержавіючої сталі. Запобіжний термостат і захист від нестачі води.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Продуктивність (л/год)
|хв. 700 - макс. 1300
|Споживана потужність (кВт)
|24
|Потужність нагрівача (кВт)
|24
|Запобіжник (A)
|50
|Температура води на вході (°C)
|до 80
|Мін. витрата води на вході (л/год)
|хв. 700
|Макс. робоча температура (°C)
|макс. 85
|Об’єм бойлера (камера попереднього нагріву). (л)
|19
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|42
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|700 x 610 x 720
Оснащення
- Регулювання температури.
- Запобіжний термостат.
Області застосування
- Електричний водонагрівач, який працює без шкідливих викидів.
- У виробничих цехах і майстернях, де потрібна гаряча вода.
- Громадські заклади, де потрібне використання гарячої води.