Телескопическая штанга 2 х 125 см

Телескопическая штанга от Kärcher длиной 2 × 125 см позволяет безопасно выполнять работы по очистке высоко расположенных поверхностей, стоя на полу, без использования лестницы.

При помощи нашей двухсекционной телескопической штанги (2 × 125 см) можно безопасно очищать высоко расположенные поверхности, стоя на полу или на земле. Ее длина позволяет обойтись без лестницы. Специальный ползун предотвращает скручивание штанги, а предохранительный конус с зажимом гарантируют безопасность труда. Очень стабильная телескопическая ручка изготовлена из высококачественного алюминия и пластмассы.

Спецификации

Технические характеристики

Материал Алюминий / Полипропилен / Поликарбонат / Полиамид, упрочненный стекловолокном
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,56
Масса с упаковкой (кг) 0,64
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 2500 x 21 x 21
Размеры (в упаковке) (мм) 1350 x 21 x 21

Оснащение

  • Итальянская резьба
Телескопическая штанга 2 х 125 см
Области применения
  • Окна
Принадлежности