Телескопічна штанга 2 х 125 см
Телескопічна штанга від Kärcher завдовжки 2 × 125 см дає змогу безпечно виконувати роботи з очищення високо розташованих поверхонь, стоячи на підлозі, без використання драбини.
За допомогою нашої двосекційної телескопічної штанги (2 × 125 см) можна безпечно очищати високо розташовані поверхні, стоячи на підлозі або на землі. Її довжина дає змогу обійтися без драбини. Спеціальний повзунок запобігає скручуванню штанги, а запобіжний конус із затискачем забезпечує безпеку праці. Надзвичайно стабільна телескопічна штанга виготовлена з високоякісного алюмінію та пластику.
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|алюміній / Поліпропілен / Полікарбонат / Поліамід, зміцнений скловолокном
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,56
|Маса з упаковкою (кг)
|0,64
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|2500 x 21 x 21
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1350 x 21 x 21
Оснащення
- Італійське різьблення
Області застосування
- Вікна