Телескопічна штанга 2 х 125 см

Телескопічна штанга від Kärcher завдовжки 2 × 125 см дає змогу безпечно виконувати роботи з очищення високо розташованих поверхонь, стоячи на підлозі, без використання драбини.

За допомогою нашої двосекційної телескопічної штанги (2 × 125 см) можна безпечно очищати високо розташовані поверхні, стоячи на підлозі або на землі. Її довжина дає змогу обійтися без драбини. Спеціальний повзунок запобігає скручуванню штанги, а запобіжний конус із затискачем забезпечує безпеку праці. Надзвичайно стабільна телескопічна штанга виготовлена з високоякісного алюмінію та пластику.

Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал алюміній / Поліпропілен / Полікарбонат / Поліамід, зміцнений скловолокном
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,56
Маса з упаковкою (кг) 0,64
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 2500 x 21 x 21
Розміри (в упаковці) (мм) 1350 x 21 x 21

Оснащення

  • Італійське різьблення
Телескопічна штанга 2 х 125 см
Області застосування
  • Вікна
Аксесуари