Телескопическая штанга 450 см, 3 х 150 см

Телескопическая штанга, длиной 3 × 150 см. Для безопасной работы непосредственно с земли без необходимости использования лестницы.

Телескопические штанги длиной 3 × 150 сантиметров предназначены для безопасной уборки напрямую с земли. Их длина делает использование лестницы излишним, специально настроенный скользящий блок надежно предотвращает поворот стержня, конус безопасности и защита от зажима обеспечивают безопасное обращение. Тщательно обработанная, очень прочная телескопическая штанга изготовлена из высококачественного алюминия и пластика.

Спецификации

Технические характеристики

Материал Алюминий / Полипропилен / Поликарбонат / Полиамид, упрочненный стекловолокном
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 1,07
Масса с упаковкой (кг) 1,178
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 4500 x 21 x 21
Размеры (в упаковке) (мм) 2000 x 21 x 21

Оснащение

  • Итальянская резьба
Телескопическая штанга 450 см, 3 х 150 см
Области применения
  • Окна
Принадлежности