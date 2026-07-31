Телескопическая штанга 450 см, 3 х 150 см
Телескопическая штанга, длиной 3 × 150 см. Для безопасной работы непосредственно с земли без необходимости использования лестницы.
Телескопические штанги длиной 3 × 150 сантиметров предназначены для безопасной уборки напрямую с земли. Их длина делает использование лестницы излишним, специально настроенный скользящий блок надежно предотвращает поворот стержня, конус безопасности и защита от зажима обеспечивают безопасное обращение. Тщательно обработанная, очень прочная телескопическая штанга изготовлена из высококачественного алюминия и пластика.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Алюминий / Полипропилен / Поликарбонат / Полиамид, упрочненный стекловолокном
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|1,07
|Масса с упаковкой (кг)
|1,178
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|4500 x 21 x 21
|Размеры (в упаковке) (мм)
|2000 x 21 x 21
Оснащение
- Итальянская резьба
Области применения
- Окна