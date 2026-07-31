Телескопічна штанга, 3 x 150 см

Телескопічна штанга від Kärcher довжиною 3 × 150 см дає змогу безпечно виконувати роботи з очищення високо розташованих поверхонь, стоячи на підлозі, без використання драбини.

За допомогою нашої трисекційної телескопічної штанги (3 × 150 см) можна безпечно очищати високо розташовані поверхні, стоячи на підлозі або на землі. Її довжина дає змогу обійтися без драбини. Спеціальний повзунок запобігає скручуванню штанги, а запобіжний конус із затискачем забезпечує безпеку праці. Надзвичайно стабільна телескопічна штанга виготовлена з високоякісного алюмінію та пластику.

Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал алюміній / Поліпропілен / Полікарбонат / Поліамід, зміцнений скловолокном
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 1,07
Маса з упаковкою (кг) 1,178
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 4500 x 21 x 21
Розміри (в упаковці) (мм) 2000 x 21 x 21

Оснащення

  • Італійське різьблення
Телескопічна штанга, 3 x 150 см
Області застосування
  • Вікна
Аксесуари