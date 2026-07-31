Телескопічна штанга, 3 x 150 см
Телескопічна штанга від Kärcher довжиною 3 × 150 см дає змогу безпечно виконувати роботи з очищення високо розташованих поверхонь, стоячи на підлозі, без використання драбини.
За допомогою нашої трисекційної телескопічної штанги (3 × 150 см) можна безпечно очищати високо розташовані поверхні, стоячи на підлозі або на землі. Її довжина дає змогу обійтися без драбини. Спеціальний повзунок запобігає скручуванню штанги, а запобіжний конус із затискачем забезпечує безпеку праці. Надзвичайно стабільна телескопічна штанга виготовлена з високоякісного алюмінію та пластику.
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|алюміній / Поліпропілен / Полікарбонат / Поліамід, зміцнений скловолокном
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|1,07
|Маса з упаковкою (кг)
|1,178
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|4500 x 21 x 21
|Розміри (в упаковці) (мм)
|2000 x 21 x 21
Оснащення
- Італійське різьблення
Області застосування
- Вікна