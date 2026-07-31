Благодаря распушенной наружной бахроме, обеспечивающей тщательное удаление пыли и мусора по краям помещения, вокруг ножек столов и стульев и т. д., моп для вытирания пыли 60-сантиметровой ширины, изготовленный из допускающего стирку 100-процентного хлопка, прекрасно подходит для сухой уборки в сильно заставленных помещениях, например, школьных классах или переговорных. Более короткая бахрома в центральной зоне мопа также обеспечивает высокую эффективность удержания пыли, которая может быть дополнительно увеличена за счет его легкого увлажнения при помощи пульверизатора или применения подходящего продукта для связывания пыли. 60-сантиметровый моп для вытирания пыли из хлопка предназначен для применения с соответствующим держателем шириной 60 см.