Хлопковый моп для сухой уборки, 60 см
Допускающий стирку моп для вытирания пыли из хлопка шириной 60 см предназначен для сухой или влажной (с минимальным увлажнением) уборки любых гладких напольных покрытий. Он отлично подходит для уборки в заставленных помещениях.
Благодаря распушенной наружной бахроме, обеспечивающей тщательное удаление пыли и мусора по краям помещения, вокруг ножек столов и стульев и т. д., моп для вытирания пыли 60-сантиметровой ширины, изготовленный из допускающего стирку 100-процентного хлопка, прекрасно подходит для сухой уборки в сильно заставленных помещениях, например, школьных классах или переговорных. Более короткая бахрома в центральной зоне мопа также обеспечивает высокую эффективность удержания пыли, которая может быть дополнительно увеличена за счет его легкого увлажнения при помощи пульверизатора или применения подходящего продукта для связывания пыли. 60-сантиметровый моп для вытирания пыли из хлопка предназначен для применения с соответствующим держателем шириной 60 см.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|CLASSIC
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|60
|Материал
|100% хлопок
|Материал текстиля
|Не микроволокно
|Тип производства
|Тканевая основа / ворсопрошивные петли
|Температура стирки (°C)
|макс. 60
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 150
|Тип загрязнения
|Свободно лежащие загрязнения
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,26
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|600 x 130
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|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Области применения
- Полы – сухая уборка