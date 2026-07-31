Завдяки розпушеній зовнішній бахромі, яка забезпечує ретельне видалення пилу та сміття по краях приміщення, навколо ніжок столів, стільців тощо, моп для витирання пилу 60-сантиметрової ширини, виготовлений із 100-відсоткової бавовни, яка допускає прання, відмінно підходить для сухого прибирання в сильно заставлених приміщеннях, наприклад, шкільних класах або переговорних. Більш коротка бахрома в центральній зоні мопа також забезпечує високу ефективність утримання пилу, яка може бути додатково збільшена завдяки його легкому зволоженню за допомогою пульверизатора або застосування відповідного продукту для зв'язування пилу. 60-сантиметровий моп для витирання пилу з бавовни призначений для використання з відповідним тримачем шириною 60 см.