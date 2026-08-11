Щетка для пола (поливинилхлорид), 60 см

Щетка шириной 60 см с деревянной колодкой и жёсткой износостойкой щетиной из ПВХ

Щетка шириной 60 см с деревянной колодкой и жёсткой износостойкой щетиной из ПВХ подходит для подметания рыхлого мусора как в помещениях, так и на открытом воздухе. Колодка имеет резьбу, позволяющую закрепить щетку на предлагаемой Kärcher деревянной ручке.

Спецификации

Технические характеристики

Тип загрязнения Свободно лежащие загрязнения
Программа CLASSIC
Рабочая ширина (см) 60
Материал PVC / Дерево / Сталь, оцинкованная
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 1,007
Длина (мм) 600
Щетка для пола (поливинилхлорид), 60 см
Области применения
  • Подметание
Принадлежности