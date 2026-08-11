Щетка шириной 60 см с деревянной колодкой и жёсткой износостойкой щетиной из ПВХ подходит для подметания рыхлого мусора как в помещениях, так и на открытом воздухе. Колодка имеет резьбу, позволяющую закрепить щетку на предлагаемой Kärcher деревянной ручке.