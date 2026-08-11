Щітка 60-сантиметрової ширини з дерев'яною колодкою і жорсткою зносостійкою щетиною з ПВХ підходить для підмітання сміття, що вільно лежить, як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Колодка має різьблення, що дозволяє прикріпити щітку до пропонованої Kärcher дерев'яної рукоятки.