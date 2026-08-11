Щітка для підлоги (полівінілхлорид), 60 см
Щітка 60-сантиметрової ширини з дерев'яною колодкою і жорсткою зносостійкою щетиною з ПВХ
Щітка 60-сантиметрової ширини з дерев'яною колодкою і жорсткою зносостійкою щетиною з ПВХ підходить для підмітання сміття, що вільно лежить, як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Колодка має різьблення, що дозволяє прикріпити щітку до пропонованої Kärcher дерев'яної рукоятки.
Специфікації
Технічні характеристики
|Вид забруднення
|Забруднення, які вільно лежать на поверхні
|Програма
|CLASSIC
|Робоча ширина (см)
|60
|Матеріал
|PVC / Дерево / Сталь, оцинкована
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|1,007
|Довжина (мм)
|600
Області застосування
- Підмітання