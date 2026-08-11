Щітка для підлоги (полівінілхлорид), 60 см

Щітка 60-сантиметрової ширини з дерев'яною колодкою і жорсткою зносостійкою щетиною з ПВХ

Щітка 60-сантиметрової ширини з дерев'яною колодкою і жорсткою зносостійкою щетиною з ПВХ підходить для підмітання сміття, що вільно лежить, як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Колодка має різьблення, що дозволяє прикріпити щітку до пропонованої Kärcher дерев'яної рукоятки.

Специфікації

Технічні характеристики

Вид забруднення Забруднення, які вільно лежать на поверхні
Програма CLASSIC
Робоча ширина (см) 60
Матеріал PVC / Дерево / Сталь, оцинкована
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 1,007
Довжина (мм) 600
Щітка для підлоги (полівінілхлорид), 60 см
Області застосування
  • Підмітання
Аксесуари