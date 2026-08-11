Абразивный моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см

Абразивный моп из микроволокна с коротким ворсом, фиксируемый зажимами, имеет вплетённые полиамидные волокна и прочную полипропиленовую щетину для удаления особо стойких загрязнений.

Абразивный моп обладает коротким ворсом из тонких волокон и абразивными полосками из полиамидных волокон и прочной полипропиленовой щетины. Благодаря этому он идеально подходит для удаления стойких загрязнений с гладких или слегка структурированных водостойких напольных покрытий во время генеральной уборки. Продуманная система крепления на зажимах исключает контакт рук персонала с мопом во время и после уборки. Кроме того, моп оснащён 4 ярлычками разных цветов (синий, красный, жёлтый и зелёный). Моп из микроволокна подходит для использования со шваброй в комбинации с тележкой с одним или двумя ведрами и отжимом.

Спецификации

Технические характеристики

Программа CLASSIC
Тип напольного покрытия Твердые полы / Эластичные полы
Структура пола Гладкое и слегка структурированное
Уровень загрязнения Высота
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля накладки
Материал 50% PET/20% PA/30% PP
Материал текстиля 50% PET/20% PA/30% PP
Структура текстиля Петлевая структура
Температура стирки (°C) 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Температура сушки (°C) 60
Циклы стирки¹⁾ прим. 300
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,108
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 / 140
¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Абразивный моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см
Совместимая техника
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
Чистящее средство