Абразивний моп з мікроволокна з коротким ворсом, 40 см
Абразивний моп з мікроволокна з коротким ворсом, який фіксується на затискачах, амє вплетені поліамідні волокна і міцну поліпропіленову щетину для відділення особливо стійких забруднень.
Абразивний моп із мікроволокна має короткий ворс із тонких волокон і абразивні смужки з поліамідних волокон і міцної поліпропіленової щетини. Тому він відмінно підходить для видалення стійких забруднень з гладких або злегка структурованих водостійких підлогових покриттів під час їх генерального прибирання. Продумана система кріплення затискачем унеможливлює контакт рук з мопом під час прибирання і після його закінчення. Крім того, моп має 4 ярлички різних кольорів (синього, червоного, жовтого і зеленого). Моп з мікроволокна підходить для використання зі шваброю в комбінації з візком з одним або двома відрами і віджимом.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|CLASSIC
|Тип підлогового покриття
|Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
|Властивості підлогового покриття
|Гладкі та злегка структуровані
|Ступінь забруднення
|Високий
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Робоча ширина (см)
|40
|Текстильне кріплення
|Flaps система
|Матеріал
|50% PET/20% PA/30% PP
|Текстильний матеріал
|50% PET/20% PA/30% PP
|Текстурний текстиль
|Петельна структура
|Температура прання (°C)
|90
|Рекомендація з прання (°C)
|60
|Температура сушіння (°C)
|60
|Цикли прання¹⁾
|прим. 300
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту / Маса на м² (кг)
|0,108
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання