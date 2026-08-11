Абразивний моп із мікроволокна має короткий ворс із тонких волокон і абразивні смужки з поліамідних волокон і міцної поліпропіленової щетини. Тому він відмінно підходить для видалення стійких забруднень з гладких або злегка структурованих водостійких підлогових покриттів під час їх генерального прибирання. Продумана система кріплення затискачем унеможливлює контакт рук з мопом під час прибирання і після його закінчення. Крім того, моп має 4 ярлички різних кольорів (синього, червоного, жовтого і зеленого). Моп з мікроволокна підходить для використання зі шваброю в комбінації з візком з одним або двома відрами і віджимом.