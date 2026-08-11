Абразивний моп з мікроволокна з коротким ворсом, 40 см

Абразивний моп з мікроволокна з коротким ворсом, який фіксується на затискачах, амє вплетені поліамідні волокна і міцну поліпропіленову щетину для відділення особливо стійких забруднень.

Абразивний моп із мікроволокна має короткий ворс із тонких волокон і абразивні смужки з поліамідних волокон і міцної поліпропіленової щетини. Тому він відмінно підходить для видалення стійких забруднень з гладких або злегка структурованих водостійких підлогових покриттів під час їх генерального прибирання. Продумана система кріплення затискачем унеможливлює контакт рук з мопом під час прибирання і після його закінчення. Крім того, моп має 4 ярлички різних кольорів (синього, червоного, жовтого і зеленого). Моп з мікроволокна підходить для використання зі шваброю в комбінації з візком з одним або двома відрами і віджимом.

Специфікації

Технічні характеристики

Програма CLASSIC
Тип підлогового покриття Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
Властивості підлогового покриття Гладкі та злегка структуровані
Ступінь забруднення Високий
Тип текстилю Текстиль багаторазового використання
Робоча ширина (см) 40
Текстильне кріплення Flaps система
Матеріал 50% PET/20% PA/30% PP
Текстильний матеріал 50% PET/20% PA/30% PP
Текстурний текстиль Петельна структура
Температура прання (°C) 90
Рекомендація з прання (°C) 60
Температура сушіння (°C) 60
Цикли прання¹⁾ прим. 300
Кількість (шт.) 1
Маса продукту / Маса на м² (кг) 0,108
Розміри (Д × Ш) (мм) 400 / 140

¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.

Абразивний моп з мікроволокна з коротким ворсом, 40 см
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
Чистячий засіб