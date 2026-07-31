Простое, эффективное и бесконтактное решение для гигиеничной уборки: моп из микроволокна с коротким ворсом в виде петель, легко фиксируемый зажимами с люверсами. Такой способ крепления исключает контакт с загрязнениями в процессе уборки пола и после нее. Короткий ворс эффективно очищает пол благодаря интенсивному трению тонких волокон и превосходно впитывает грязь и влагу. Моп шириной 40 см идеально подходит для тщательной очистки водостойких напольных покрытий с гладкой или слабоструктурированной поверхностью. Он отлично сочетается с одно- или двухведерными тележками Kärcher, оснащенными отжимом. При этом цветовая кодировка мопов позволяет целенаправленно использовать их для выполнения работ на разных участках во избежание перекрестного разнесения загрязнений и микроорганизмов. Моп подходит к 40-сантиметровому держателю мопа с люверсами.