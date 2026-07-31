Microfibre mop strap grey 40cm
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|CLASSIC
|Тип підлогового покриття
|Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
|Властивості підлогового покриття
|Гладкі та злегка структуровані
|Ступінь забруднення
|Низький та середній
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Робоча ширина (см)
|40
|Текстильне кріплення
|Flaps система
|Матеріал
|85% PET / 15% PA
|Текстильний матеріал
|мікроволокно
|Спосіб виготовлення
|Ворсовий трикотаж (працюючий слой)
|Текстурний текстиль
|Петельна структура
|Температура прання (°C)
|макс. 90
|Рекомендація з прання (°C)
|60
|Температура сушіння (°C)
|макс. 60
|Цикли прання¹⁾
|прим. 300
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту / Маса на м² (кг/г/м²)
|0,108 / 350
|Маса з упаковкою (кг)
|0,115
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
|Розміри (в упаковці) (мм)
|400 x 140 x 10
¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання