Microfibre mop strap grey 40cm

Специфікації

Технічні характеристики

Програма CLASSIC
Тип підлогового покриття Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
Властивості підлогового покриття Гладкі та злегка структуровані
Ступінь забруднення Низький та середній
Тип текстилю Текстиль багаторазового використання
Робоча ширина (см) 40
Текстильне кріплення Flaps система
Матеріал 85% PET / 15% PA
Текстильний матеріал мікроволокно
Спосіб виготовлення Ворсовий трикотаж (працюючий слой)
Текстурний текстиль Петельна структура
Температура прання (°C) макс. 90
Рекомендація з прання (°C) 60
Температура сушіння (°C) макс. 60
Цикли прання¹⁾ прим. 300
Кількість (шт.) 1
Маса продукту / Маса на м² (кг/г/м²) 0,108 / 350
Маса з упаковкою (кг) 0,115
Розміри (Д × Ш) (мм) 400 / 140
Розміри (в упаковці) (мм) 400 x 140 x 10

¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.

Microfibre mop strap grey 40cm
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
Чистячий засіб