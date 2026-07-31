Уборочный тележка Nick Star 30

Тележка с профессиональным пресс-отжимом, держателем мусорного мешка, двумя 4-литровыми ведрами, одним ведром на 25 л и поворотными колесами диаметром 80 мм. Идеальное решение для уборки объектов средней и большой площади.

Особенности и преимущества
Долгий срок службы
Простота монтажа
Высокая совместимость
  • Совместимость с обычными системами вкладок и карманов.
Спецификации

Технические характеристики

Материал Полипропилен
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 10,6
Масса с упаковкой (кг) 12
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 990 x 540 x 1140
Размеры (в упаковке) (мм) 990 x 540 x 1140
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы – сухая уборка
Принадлежности