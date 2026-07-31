Уборочный тележка Nick Star 30
Тележка с профессиональным пресс-отжимом, держателем мусорного мешка, двумя 4-литровыми ведрами, одним ведром на 25 л и поворотными колесами диаметром 80 мм. Идеальное решение для уборки объектов средней и большой площади.
Особенности и преимущества
Долгий срок службы
Простота монтажа
Высокая совместимость
- Совместимость с обычными системами вкладок и карманов.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|10,6
|Масса с упаковкой (кг)
|12
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|990 x 540 x 1140
|Размеры (в упаковке) (мм)
|990 x 540 x 1140
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы – сухая уборка