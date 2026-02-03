Поломоечная машина BD 43/35 C Ep
Сетевая (230В 50Гц) очень доступная по цене поломойна машина BD 43/35 C Ep с дисковой щеточной головой убирает до 1700 кв.м/ч (теоретическая производительность). Подходит для поддерживающей и глубокой очистки площадей до 900 кв.м (практическая производительность).
BD 43/35 C Ep сетевая дисковая поломойная машина (230В 50 ГЦ), отличается упрошенной системой управления и очень доступна по цене. С технической точки зрения обладает стандартными высококачественными характеристиками: рабочая ширина щетки - 43 см, объем бака 35л. Благодаря интуитивно понятной системе управления EASY машина очень проста в эксплуатации. Маневренная BD 43/35 C Ep идеально подходит для эффективной генеральной и поддерживающей уборки площадей до 900 кв.м. Благодаря компактности и маневренности машина отлично подходит для небольших площадей. Есть возможность выбора прямой или изогнутой всасывающей балки. Всасывающая балка заказывается отдельно. Всасывающая балка подбирается в зависимости от условий уборки и заказывается отдельно. Это необходимо для того, чтобы оснастить машину комплектующими, максимально подходящими именно для вашего объекта уборки.
Особенности и преимущества
Надежные и долговечные контрольные элементыРазработана для ежедневной эксплуатации Надежная, долговечная конструкция
Простота управления (система EASY)Наглядная панель управления с понятной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Небольшая компактная машинаОчень маневренная машина Хороший обзор очищаемой площади
Большой объем бака для больших интервалов работы
- Для очень эффективной и экономичной уборки
Система Home Base
- Опции для крепления ручного инвентаря (крючки, контейнеры)
- Дополнительный инвентарь для уборки может перевозиться на корпусе машины
Доступная машина начального класса с объемом бака 25-35л
- Отличное соотношение цена-производительность
- Все только самые необходимые функции
Желтые заметные и удобные элементы управления
- Желтая кодировка элементов управления упрощает использование и сокращает время обучения персонала
Машина с питанием от сети
- Небольшой вес, невысокие начальные затраты
- Подходит как для переодичного, так и для постоянного использования
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Ширина всасывающей балки (мм)
|750
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|35 / 35
|Теор. производительность по площади (кв. фут/ч)
|1720
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1250
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,7
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Потребляемая мощность (Вт)
|1400
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|48
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1135 x 520 x 1025
Комплектация
- Дисковая щетка: 1 шт.
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Питание от сети
Видео