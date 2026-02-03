BD 43/35 C Ep сетевая дисковая поломойная машина (230В 50 ГЦ), отличается упрошенной системой управления и очень доступна по цене. С технической точки зрения обладает стандартными высококачественными характеристиками: рабочая ширина щетки - 43 см, объем бака 35л. Благодаря интуитивно понятной системе управления EASY машина очень проста в эксплуатации. Маневренная BD 43/35 C Ep идеально подходит для эффективной генеральной и поддерживающей уборки площадей до 900 кв.м. Благодаря компактности и маневренности машина отлично подходит для небольших площадей. Есть возможность выбора прямой или изогнутой всасывающей балки. Всасывающая балка заказывается отдельно. Всасывающая балка подбирается в зависимости от условий уборки и заказывается отдельно. Это необходимо для того, чтобы оснастить машину комплектующими, максимально подходящими именно для вашего объекта уборки.