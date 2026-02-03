Підлогомийна машина BD 43/35 C Ep
Мережева (230В 50Гц) дуже доступна за ціною підлогомийна машина BD 43/35 C Ep з дисковою щітковою головою прибирає до 1700 кв.м / год (теоретичная продуктивність). Підходить для підтримуючого і глибокого очищення площ до 900 кв.м (практична продуктивність).
BD 43/35 C Ep мережева дискова підлогомийна машина (230В 50 ГЦ). З технічної точки зору має стандартні характеристки: вражаюча робоча ширина щітки - 43 см, об'єм бака 35л. Завдяки інтуїтивно зрозумілій системі управління EASY машина дуже проста в експлуатації. Маневрена BD 43/35 C Ep ідеально підходить для ефективного глибокого та підтримуючого прибирання площ до 900 кв.м. Завдяки компактності і маневреності машина відмінно підходить для невеликих площ. Є можливість вибору прямої чи вигнутої всмоктуючої балки. Всмоктувальна балка замовляється окремо. Всмоктуюча балка підбирається в залежності від умов прибирання і замовляється окремо. Це необхідно для того, щоб оснастити машину комплектуючими, максимально підходящими саме для вашого об'єкта прибирання.
Особливості та переваги
Надійні і довговічні контрольні елементиРозроблено для щоденної експлуатації Надійна, довговічна конструкція
Простота управління (система EASY)Наочна панель управління зі зрозумілою символікою. Простота освоєння машини. Ряд виділених жовтим кольором елементів управління забезпечують простоту експлуатації
Невелика компактна машинаДуже маневрена машина Хороший огляд площі, що прибирається
Великий об'єм бака для великих інтервалів роботи
- Для дуже ефективного і економічного прибирання
Система Home Base
- Опції для кріплення ручного інвентаря (гачки, контейнери)
- Додатковий інвентар для прибирання може перевозитися на корпусі машини
Доступна машина початкового класу з об'ємом бака 25-35л
- Відмінне співвідношення ціна-продуктивність
- Тільки найнеобхідніші функції
Жовті помітні і зручні елементи управління
- Жовте кодування елементів управління спрощує використання і скорочує час навчання персоналу
Машина з живленням від мережі
- Невелика вага, невисокі початкові витрати
- Підходить як для періодичного, так і для постійного використання
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Живлення від мережі
|Привід ходової частини
|Привід за рахунок обертання щітки
|Робоча ширина щіток (мм)
|430
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|750
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|35 / 35
|Теор. продуктивність за площею (кв. фут/год)
|1720
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|1250
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск прижиму щітки (г/см²/кг)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Витрата води (л/хв)
|макс. 2,7
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|70
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Споживана потужність (Вт)
|1400
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|48
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1135 x 520 x 1025
Комплектація
- Дискова щітка: 1 шт.
- V-подібна всмоктуюча балка
Оснащення
- Система 2 резервуарів
- Живлення від мережі
Відео