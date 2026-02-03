BD 43/35 C Ep мережева дискова підлогомийна машина (230В 50 ГЦ). З технічної точки зору має стандартні характеристки: вражаюча робоча ширина щітки - 43 см, об'єм бака 35л. Завдяки інтуїтивно зрозумілій системі управління EASY машина дуже проста в експлуатації. Маневрена BD 43/35 C Ep ідеально підходить для ефективного глибокого та підтримуючого прибирання площ до 900 кв.м. Завдяки компактності і маневреності машина відмінно підходить для невеликих площ. Є можливість вибору прямої чи вигнутої всмоктуючої балки. Всмоктувальна балка замовляється окремо. Всмоктуюча балка підбирається в залежності від умов прибирання і замовляється окремо. Це необхідно для того, щоб оснастити машину комплектуючими, максимально підходящими саме для вашого об'єкта прибирання.