Компактная поломойно-всасывающая машина BD 50/50 C Classic Bp Pack рабочей шириной 51 см, оснащенная 50-литровыми баками для чистой и грязной воды, обладает высокой маневренностью и обеспечивает оператору хороший обзор очищаемой зоны. При этом, благодаря низкому уровню шума, издаваемому головой с дисковой щеткой, эту машину можно без проблем эксплуатировать даже на объектах, требующих соблюдения тишины. Всасывающая балка и щеточная голова управляются вручную. Простая концепция управления сводит к минимуму затраты времени на освоение машины: например, включение / выключение привода щетки и всасывающей турбины производятся единственным переключателем. Мощная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 80 Ач и быстрозарядное устройство входят в комплект поставки. Такая комбинация позволяет быстро осуществлять промежуточный заряд батареи.