Поломоечная машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
Компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BD 50/50 C Classic Bp Pack с рабочей шириной 51 см, 50-литровыми баками и дисковой щеточной головой. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 80 Ач и быстрозарядное устройство.
Компактная поломойно-всасывающая машина BD 50/50 C Classic Bp Pack рабочей шириной 51 см, оснащенная 50-литровыми баками для чистой и грязной воды, обладает высокой маневренностью и обеспечивает оператору хороший обзор очищаемой зоны. При этом, благодаря низкому уровню шума, издаваемому головой с дисковой щеткой, эту машину можно без проблем эксплуатировать даже на объектах, требующих соблюдения тишины. Всасывающая балка и щеточная голова управляются вручную. Простая концепция управления сводит к минимуму затраты времени на освоение машины: например, включение / выключение привода щетки и всасывающей турбины производятся единственным переключателем. Мощная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 80 Ач и быстрозарядное устройство входят в комплект поставки. Такая комбинация позволяет быстро осуществлять промежуточный заряд батареи.
Особенности и преимущества
Долговечные литий-железо-фосфатные батареи
- Долгий срок службы и высокая производительность благодаря возможности быстрого заряда и промежуточного подзаряда батареи.
- Необслуживаемая батарея, не требующая доливки воды.
Компактная и прочная конструкция
- Исключительно маневренная машина, обеспечивающая оператору хороший обзор.
- Уменьшенный риск повреждения машины или предметов обстановки.
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
- Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
- Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
Очень простая концепция управления
- Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками.
- Простая концепция с интуитивно понятными символами и продуманной панелью управления.
- Легкость в освоении и использовании
Прочное стандартное шасси
- Снижает затраты на техническое обслуживание.
- Повышает надежность.
Уникальная конструкция системы всасывания
- Повышает удобство использования.
- Снижение уровня шума.
Отдельная система бака для грязной воды
- Очень легкая уборка.
- Повышает уровень гигиены.
Крышка бака для чистой воды с дозатором чистящего средства
- Для удобного и точного дозирования чистящих средств.
- Снижает расход чистящих средств.
Практичные аксессуары Home Base
- Для переноски различных принадлежностей.
- Инвентарь для ручной уборки всегда под рукой.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|50 / 50
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 2040
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1200
|Тип батареи
|Литий-ион
|Батарея (В/Ач)
|24 / 90
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|2,5
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (кг)
|23
|Ширина разворота (мм)
|1240
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|53
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1170 x 570 x 1025
Комплектация
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея
- Батарея и зарядное устройство
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Переключатель системы управления EASY
Видео
Области применения
- Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
- Идеальное решение для выполнения работ на объектах, требующих соблюдения тишины, в т. ч. в ночное время
- Подходит также для использования в магазинах, столовых и офисах
- Для уборки в гостиницах, ресторанах, автосалонах и магазинах
- Розничная торговля
- Для уборки в учреждениях здравоохранения, на промышленных и транспортных предприятиях
- Промышленность
- Автосалоны, автосервисы