Компактна підлогомийно-всмоктуюча машина BD 50/50 C Classic Bp Pack робочою шириною 51 см, оснащена 50-літровими баками для чистої та брудної води, має високу маневреність і забезпечує оператору хороший огляд зони, яка прибирається. При цьому, завдяки низькому рівню шуму від роботи дискової щітки, цю машину можна без проблем експлуатувати навіть на об'єктах, які вимагають дотримання тиші. Всмоктуюча балка та щіткова голова управляються вручну. Проста концепція управління зводить до мінімуму витрати часу на освоєння машини: наприклад, увімкнення / вимкнення приводу щітки і всмоктуючої турбіни здійснюються єдиним перемикачем. Потужна літій-іонна акумуляторна батарея ємністю 80 Агод і швидкозарядний пристрій входять до комплекту поставки. Така комбінація дає змогу швидко здійснювати проміжний заряд батареї.