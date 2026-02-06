Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
Компактна акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина BD 50/50 C Classic Bp Pack з робочою шириною 51 см, 50-літровими баками та дисковою щітковою головою. У стандартну комплектацію машини входить літій-іонна батарея ємністю 80 Агод і швидкозарядний пристрій.
Компактна підлогомийно-всмоктуюча машина BD 50/50 C Classic Bp Pack робочою шириною 51 см, оснащена 50-літровими баками для чистої та брудної води, має високу маневреність і забезпечує оператору хороший огляд зони, яка прибирається. При цьому, завдяки низькому рівню шуму від роботи дискової щітки, цю машину можна без проблем експлуатувати навіть на об'єктах, які вимагають дотримання тиші. Всмоктуюча балка та щіткова голова управляються вручну. Проста концепція управління зводить до мінімуму витрати часу на освоєння машини: наприклад, увімкнення / вимкнення приводу щітки і всмоктуючої турбіни здійснюються єдиним перемикачем. Потужна літій-іонна акумуляторна батарея ємністю 80 Агод і швидкозарядний пристрій входять до комплекту поставки. Така комбінація дає змогу швидко здійснювати проміжний заряд батареї.
Особливості та переваги
Довговічні літій-залізо-фосфатні батареї
- Плоский складчастий фільтр із поліестеру
- Довгий термін служби і висока продуктивність завдяки можливості швидкого заряду і проміжного підзаряду батареї.
Компактна і міцна конструкція
- Виключно маневрена машина, що забезпечує оператору хороший огляд.
- Зменшений ризик пошкодження машини або предметів обстановки.
Щіткова голова і всмоктуюча балка з довговічного алюмінію
- Міцна конструкція машини гарантує низьку частоту відмов.
- Машина розрахована на експлуатацію в складних умовах.
Дуже проста концепція управління
- Виконання всіх функцій ініціюється вимикачами, кнопками і поворотними ручками.
- Проста конструкція з інтуїтивно зрозумілими символами та продуманою панеллю управління.
- Легкість в освоєнні і використанні
Міцне стандартне шасі
- Знижує витрати на технічне обслуговування.
- Підвищує надійність.
Унікальна конструкція системи всмоктування
- Підвищує зручність використання.
- Зниження рівня шуму.
Окрема система бака для брудної води
- Дуже легке прибирання.
- Підвищує рівень гігієни.
Кришка бака для чистої води з дозатором миючого засобу
- Для зручного і точного дозування миючих засобів.
- Знижує витрати миючих засобів.
Практичні аксесуари Home Base
- Для перенесення інвентарю.
- Інвентар для ручного прибирання завжди під рукою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Привід за рахунок обертання щітки
|Робоча ширина щіток (мм)
|510
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|850
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|50 / 50
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|макс. 2040
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|1200
|Тип батареї
|Літій-іон
|Батарея (В/Ач)
|24 / 90
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|2,5
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск прижиму щітки (кг)
|23
|Ширина розвороту (мм)
|1240
|Витрата води (л/хв)
|макс. 2,3
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|66
|Маса (без приладдя) (кг)
|53
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1170 x 570 x 1025
Комплектація
- Дискова щітка: 1 шт.
- Батарея
- Батарея та зарядний пристрій
- V-подібна всмоктуюча балка
Оснащення
- Система 2 резервуарів
- Концепція кольорового кодування і обслуговування Kärcher
- Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
- Перемикач системи управління EASY
Відео
Області застосування
- Спеціально рекомендується для клінінгу та прибирання в готелях
- Ідеальне рішення для виконання робіт на об'єктах, які вимагають дотримання тиші, в т.ч. в нічний час
- Підходить також для використання в магазинах, їдальнях та офісах
- Для прибирання в готелях, ресторанах, автосалонах і магазинах
- Роздрібна торгівля
- Для прибирання в закладах охорони здоров'я, на промислових і транспортних підприємствах
- Промисловість
- Автосалони, автосервіси