Поломоечная машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BD 50/50 C Classic Bp Pack с рабочей шириной 51 см, 50-литровыми баками и дисковой щеточной головой. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 80 Ач и зарядное устройство.
Компактная поломойно-всасывающая машина BD 50/50 C Classic Bp Pack с рабочей шириной 51 см, оснащенная 50-литровыми баками для чистой и грязной воды, обладает высокой маневренностью и обеспечивает оператору хороший обзор очищаемой зоны. Входящей в комплект ее поставки литий-ионной батареи емкостью 80 Ач достаточно для непрерывной работы продолжительностью до 2,7 ч, а низкий уровень шума рабочей головы, оснащенной дисковой щеткой, позволяет производить уборку в местах, требующих соблюдения тишины. При этом, литий-ионная батарея, ресурс которой многократно (до 4 раз) превышает ресурс обычных батарей с жидким электролитом, значительно уменьшает совокупную стоимость владения машиной в течение всего срока ее службы и обеспечивает максимальную эксплуатационную работоспособность.
Особенности и преимущества
Долговечная литий-ионная батарея
- Долгий срок службы и высокая производительность благодаря возможности быстрого заряда и промежуточного подзаряда батареи.
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
- Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
- Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
Очень простая концепция управления
- Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками.
- Простая концепция с интуитивно понятными символами и продуманной панелью управления.
- Легкость в освоении и использовании
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте
Прочное стандартное шасси
- Снижает затраты на техническое обслуживание.
- Повышает надежность.
Уникальная конструкция системы всасывания
- Повышает удобство использования.
- Снижение уровня шума.
Отдельная система бака для грязной воды
- Очень легкая уборка.
- Повышает уровень гигиены.
Крышка бака для чистой воды с дозатором чистящего средства
- Для удобного и точного дозирования чистящих средств.
- Снижает расход чистящих средств.
Практичные аксессуары Home Base
- Для переноски различных принадлежностей.
- Инвентарь для ручной уборки всегда под рукой.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|50 / 50
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 2040
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1200
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 90
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 8,7
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (кг)
|27
|Ширина разворота (мм)
|1240
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|53
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1170 x 570 x 1025
Комплектация
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея
- Батарея и зарядное устройство
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Переключатель системы управления EASY
Видео
Области применения
- Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
- Идеальное решение для выполнения работ на объектах, требующих соблюдения тишины, в т. ч. в ночное время
- Подходит также для использования в магазинах, столовых и офисах
- Для уборки в гостиницах, ресторанах, автосалонах и магазинах
- Розничная торговля