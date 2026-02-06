Поломоечная машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)

Компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BD 50/50 C Classic Bp Pack с рабочей шириной 51 см, 50-литровыми баками и дисковой щеточной головой. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 80 Ач и зарядное устройство.

Компактная поломойно-всасывающая машина BD 50/50 C Classic Bp Pack с рабочей шириной 51 см, оснащенная 50-литровыми баками для чистой и грязной воды, обладает высокой маневренностью и обеспечивает оператору хороший обзор очищаемой зоны. Входящей в комплект ее поставки литий-ионной батареи емкостью 80 Ач достаточно для непрерывной работы продолжительностью до 2,7 ч, а низкий уровень шума рабочей головы, оснащенной дисковой щеткой, позволяет производить уборку в местах, требующих соблюдения тишины. При этом, литий-ионная батарея, ресурс которой многократно (до 4 раз) превышает ресурс обычных батарей с жидким электролитом, значительно уменьшает совокупную стоимость владения машиной в течение всего срока ее службы и обеспечивает максимальную эксплуатационную работоспособность.

Особенности и преимущества
Долговечная литий-ионная батарея
  • Долгий срок службы и высокая производительность благодаря возможности быстрого заряда и промежуточного подзаряда батареи.
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
  • Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
  • Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
Очень простая концепция управления
  • Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками.
  • Простая концепция с интуитивно понятными символами и продуманной панелью управления.
  • Легкость в освоении и использовании
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте
Прочное стандартное шасси
  • Снижает затраты на техническое обслуживание.
  • Повышает надежность.
Уникальная конструкция системы всасывания
  • Повышает удобство использования.
  • Снижение уровня шума.
Отдельная система бака для грязной воды
  • Очень легкая уборка.
  • Повышает уровень гигиены.
Крышка бака для чистой воды с дозатором чистящего средства
  • Для удобного и точного дозирования чистящих средств.
  • Снижает расход чистящих средств.
Практичные аксессуары Home Base
  • Для переноски различных принадлежностей.
  • Инвентарь для ручной уборки всегда под рукой.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 50 / 50
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 2040
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1200
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 90
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Время заряда батареи (ч) прим. 8,7
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (кг) 27
Ширина разворота (мм) 1240
Расход воды (л/мин) макс. 2,3
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66
Масса (без принадлежностей) (кг) 53
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1170 x 570 x 1025

Комплектация

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея
  • Батарея и зарядное устройство
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
  • Переключатель системы управления EASY
Видео

Области применения
  • Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
  • Идеальное решение для выполнения работ на объектах, требующих соблюдения тишины, в т. ч. в ночное время
  • Подходит также для использования в магазинах, столовых и офисах
  • Для уборки в гостиницах, ресторанах, автосалонах и магазинах
  • Розничная торговля
