Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)

Компактна акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина BD 50/50 C Classic Bp Pack з робочою шириною 51 см, 50-літровими баками та дисковою щітковою головою. У стандартну комплектацію машини входить літій-іонна батарея ємністю 80 Агод і зарядний пристрій.

Компактна підлогомийно-всмоктуюча машина BD 50/50 C Classic Bp Pack з робочою шириною 51 см, оснащена 50-літровими баками для чистої та брудної води, має високу маневреність і забезпечує оператору хороший огляд зони, яка прибирається. Літій-іонної батареї ємністю 80 Агод, яка входить до комплекту поставки, достатньо для безперервної роботи тривалістю до 2,7 год, а низький рівень шуму робочої голови, оснащеної дисковою щіткою, дає змогу прибирати в місцях, які вимагають дотримання тиші. При цьому, літій-іонна батарея, ресурс якої у багато разів (до 4) перевищує ресурс звичайних батарей з рідким електролітом, значно зменшує сукупну вартість володіння машиною протягом усього терміну її служби і забезпечує максимальну експлуатаційну працездатність.

Особливості та переваги
Ефективна система фільтрації
  • Плоский складчастий фільтр із поліестеру
Щіткова голова і всмоктуюча балка з довговічного алюмінію
  • Міцна конструкція машини гарантує низьку частоту відмов.
  • Машина розрахована на експлуатацію в складних умовах.
Дуже проста концепція управління
  • Виконання всіх функцій ініціюється вимикачами, кнопками і поворотними ручками.
  • Проста конструкція з інтуїтивно зрозумілими символами та продуманою панеллю управління.
  • Легкість в освоєнні і використанні
Акумулятор і зарядний пристрій в комплекті поставки
Міцне стандартне шасі
  • Знижує витрати на технічне обслуговування.
  • Підвищує надійність.
Унікальна конструкція системи всмоктування
  • Підвищує зручність використання.
  • Зниження рівня шуму.
Окрема система бака для брудної води
  • Дуже легке прибирання.
  • Підвищує рівень гігієни.
Кришка бака для чистої води з дозатором миючого засобу
  • Для зручного і точного дозування миючих засобів.
  • Знижує витрати миючих засобів.
Практичні аксесуари Home Base
  • Для перенесення інвентарю.
  • Інвентар для ручного прибирання завжди під рукою.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток (мм) 510
Ширина всмоктуючої балки (мм) 850
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 50 / 50
Теор. продуктивність за площею (м²/год) макс. 2040
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 1200
Тип батареї необслуговувана
Батарея (В/Ач) 24 / 90
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 2,5
Час заряду батареї (год) прим. 8,7
Частота обертання щітки (об/хв) 180
Тиск прижиму щітки (кг) 27
Ширина розвороту (мм) 1240
Витрата води (л/хв) макс. 2,3
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 66
Маса (без приладдя) (кг) 53
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1170 x 570 x 1025

Комплектація

  • Дискова щітка: 1 шт.
  • Батарея
  • Батарея та зарядний пристрій
  • V-подібна всмоктуюча балка

Оснащення

  • Система 2 резервуарів
  • Концепція кольорового кодування і обслуговування Kärcher
  • Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
  • Перемикач системи управління EASY
Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)

Відео

Області застосування
  • Спеціально рекомендується для клінінгу та прибирання в готелях
  • Ідеальне рішення для виконання робіт на об'єктах, які вимагають дотримання тиші, в т.ч. в нічний час
  • Підходить також для використання в магазинах, їдальнях та офісах
  • Для прибирання в готелях, ресторанах, автосалонах і магазинах
  • Роздрібна торгівля
Аксесуари
Чистячий засіб
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.