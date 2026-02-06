Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Компактна акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина BD 50/50 C Classic Bp Pack з робочою шириною 51 см, 50-літровими баками та дисковою щітковою головою. У стандартну комплектацію машини входить літій-іонна батарея ємністю 80 Агод і зарядний пристрій.
Компактна підлогомийно-всмоктуюча машина BD 50/50 C Classic Bp Pack з робочою шириною 51 см, оснащена 50-літровими баками для чистої та брудної води, має високу маневреність і забезпечує оператору хороший огляд зони, яка прибирається. Літій-іонної батареї ємністю 80 Агод, яка входить до комплекту поставки, достатньо для безперервної роботи тривалістю до 2,7 год, а низький рівень шуму робочої голови, оснащеної дисковою щіткою, дає змогу прибирати в місцях, які вимагають дотримання тиші. При цьому, літій-іонна батарея, ресурс якої у багато разів (до 4) перевищує ресурс звичайних батарей з рідким електролітом, значно зменшує сукупну вартість володіння машиною протягом усього терміну її служби і забезпечує максимальну експлуатаційну працездатність.
Особливості та переваги
Ефективна система фільтрації
- Плоский складчастий фільтр із поліестеру
Щіткова голова і всмоктуюча балка з довговічного алюмінію
- Міцна конструкція машини гарантує низьку частоту відмов.
- Машина розрахована на експлуатацію в складних умовах.
Дуже проста концепція управління
- Виконання всіх функцій ініціюється вимикачами, кнопками і поворотними ручками.
- Проста конструкція з інтуїтивно зрозумілими символами та продуманою панеллю управління.
- Легкість в освоєнні і використанні
Акумулятор і зарядний пристрій в комплекті поставки
Міцне стандартне шасі
- Знижує витрати на технічне обслуговування.
- Підвищує надійність.
Унікальна конструкція системи всмоктування
- Підвищує зручність використання.
- Зниження рівня шуму.
Окрема система бака для брудної води
- Дуже легке прибирання.
- Підвищує рівень гігієни.
Кришка бака для чистої води з дозатором миючого засобу
- Для зручного і точного дозування миючих засобів.
- Знижує витрати миючих засобів.
Практичні аксесуари Home Base
- Для перенесення інвентарю.
- Інвентар для ручного прибирання завжди під рукою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Привід за рахунок обертання щітки
|Робоча ширина щіток (мм)
|510
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|850
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|50 / 50
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|макс. 2040
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|1200
|Тип батареї
|необслуговувана
|Батарея (В/Ач)
|24 / 90
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2,5
|Час заряду батареї (год)
|прим. 8,7
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск прижиму щітки (кг)
|27
|Ширина розвороту (мм)
|1240
|Витрата води (л/хв)
|макс. 2,3
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|66
|Маса (без приладдя) (кг)
|53
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1170 x 570 x 1025
Комплектація
- Дискова щітка: 1 шт.
- Батарея
- Батарея та зарядний пристрій
- V-подібна всмоктуюча балка
Оснащення
- Система 2 резервуарів
- Концепція кольорового кодування і обслуговування Kärcher
- Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
- Перемикач системи управління EASY
Відео
Області застосування
- Спеціально рекомендується для клінінгу та прибирання в готелях
- Ідеальне рішення для виконання робіт на об'єктах, які вимагають дотримання тиші, в т.ч. в нічний час
- Підходить також для використання в магазинах, їдальнях та офісах
- Для прибирання в готелях, ресторанах, автосалонах і магазинах
- Роздрібна торгівля