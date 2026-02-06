Компактна підлогомийно-всмоктуюча машина BD 50/50 C Classic Bp Pack з робочою шириною 51 см, оснащена 50-літровими баками для чистої та брудної води, має високу маневреність і забезпечує оператору хороший огляд зони, яка прибирається. Літій-іонної батареї ємністю 80 Агод, яка входить до комплекту поставки, достатньо для безперервної роботи тривалістю до 2,7 год, а низький рівень шуму робочої голови, оснащеної дисковою щіткою, дає змогу прибирати в місцях, які вимагають дотримання тиші. При цьому, літій-іонна батарея, ресурс якої у багато разів (до 4) перевищує ресурс звичайних батарей з рідким електролітом, значно зменшує сукупну вартість володіння машиною протягом усього терміну її служби і забезпечує максимальну експлуатаційну працездатність.