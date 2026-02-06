Поломоечная машина BD 50/55 W Classic Bp

BD 50/55 W Classic Bp – это прочная и надежная аккумуляторная поломойная машина с тяговым приводом. Благодаря большим бакам по 55 л и рабочей ширине 51 см эта машина обеспечивает производительность уборки более 2000 м² в час.

Аккумуляторная поломойная машина толкаемого типа BD 50/55 W Classic Bp отличается прочными и долговечными компонентами, такими как щеточная голова и всасывающая балка (850 мм), которые изготовлены из высококачественного литого алюминия. Давление прижима щетки 27 кг, баки объемом 55 литров и рабочая ширина 51 см обеспечивают высокую эффективность поддерживающей уборки в общественных учреждениях, розничной торговле, здравоохранении или промышленности. Очень компактная конструкция, удобная четырехколесная система, а также встроенный тяговой привод обеспечивают легкость эксплуатации, маневренность и длительные интервалы уборки без переутомления оператора. Именно благодаря этим преимуществам машина BD 50/55 W Classic Bp – это очень привлекательное предложение для клининговых компаний.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BD 50/55 W Classic Bp: Подъемная алюминиевая щеточная голова
Подъемная алюминиевая щеточная голова
Высокая эффективность уборки. Чрезвычайно прочная конструкция. Высококачественный материал для обеспечения долгого срока службы.
Поломоечная машина BD 50/55 W Classic Bp: Четырёх-колёсная система с приводом на два колеса
Четырёх-колёсная система с приводом на два колеса
Легкая транспортировка. Повышает удобство использования и значительно снижает физические нагрузки. Идеально подходит для длительных работ без усталости.
Поломоечная машина BD 50/55 W Classic Bp: Интуитивно понятное управление
Интуитивно понятное управление
Машину легко запустить. Снижает требования к обучению и сокращает этапы ознакомления с машиной. Ошибки в работе практически исключены благодаря понятной концепции управления.
Стандартная изогнутая всасывающая балка
  • Быстрое высыхание благодаря меньшему количеству остаточной влаги на очищенных участках.
  • Минимизирует риск скольжения на помытых участках.
  • Повышает мощность всасывания и безопасность.
Эргономичная конструкция
  • Для операторов разного роста.
  • Повышает комфорт управления.
  • Обеспечивает более высокую производительность при уборке.
Прочное стандартное шасси
  • Высокое качество компонентов предотвращает деформации.
  • Повышает надежность.
  • Снижает затраты на техническое обслуживание.
Уникальная конструкция системы всасывания
  • Простота обслуживания.
  • Снижение уровня шума.
  • Повышает удобство использования.
Отдельная система бака для грязной воды
  • Очень легкая уборка.
  • Повышает уровень гигиены.
Крышка бака для чистой воды с дозатором чистящего средства
  • Для удобного и точного дозирования чистящих средств.
  • Снижает расход чистящих средств.
Практичные аксессуары Home Base
  • Для переноски различных принадлежностей.
  • Инвентарь для ручной уборки всегда под рукой.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 55 / 55
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 2550
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1530
Батарея (В) 24
Скорость движения (км/ч) макс. 6
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (кг) 27
Ширина разворота (мм) 1400
Расход воды (л/мин) макс. 2,6
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65,2
Полная нормативная масса (кг) 240
Масса (без принадлежностей) (кг) 103
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1328 x 610 x 1073

Комплектация

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
  • Тип уплотнительных полос: Linatex®
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
Поломоечная машина BD 50/55 W Classic Bp

Видео

Области применения
  • Идеально подходит клинингистам для уборки общественных зданий или офисов
  • Для уборки в гостиницах, ресторанах, автосалонах и магазинах
  • Для уборки в целевых группах здравоохранения, транспорта и промышленности
