Підлогомийна машина BD 50/55 W Classic Bp

BD 50/55 W Classic Bp – це міцна та надійна акумуляторна підлогомийна машина з тяговим приводом. Завдяки великим бакам по 55 л і робочій ширині 51 см ця машина гарантує продуктивність прибирання понад 2000 м² за годину.

Акумуляторна підлогомийна машина BD 50/55 W Classic Bp відрізняється міцними і довговічними компонентами, такими як щіткова голова та всмоктуюча балка (850 мм), які виготовлені з високоякісного литого алюмінію. Тиск прижиму щітки 27 кг, баки об'ємом 55 літрів і робоча ширина 51 см забезпечують високу ефективність підтримуючого прибирання в громадських установах, роздрібній торгівлі, охороні здоров'я або промисловості. Дуже компактна конструкція, зручна чотирьохколісна система, а також вбудований тяговий привод забезпечують легкість експлуатації, маневреність і тривалі інтервали прибирання без перевтоми оператора. Саме завдяки цим перевагам машина BD 50/55 W Classic Bp – це дуже приваблива пропозиція для клінінгових компаній.

Особливості та переваги
Підлогомийна машина BD 50/55 W Classic Bp: Підйомна алюмінієва щіткова голова
Підйомна алюмінієва щіткова голова
Висока ефективність прибирання. Надзвичайно міцна конструкція. Високоякісний матеріал для забезпечення довгого терміну служби.
Підлогомийна машина BD 50/55 W Classic Bp: Інтуїтивно зрозуміле управління
Інтуїтивно зрозуміле управління
Машину легко запустити. Знижує вимоги до навчання і скорочує етапи ознайомлення з машиною. Помилки в роботі практично виключені завдяки зрозумілій концепції управління.
Підлогомийна машина BD 50/55 W Classic Bp: Стандартна вигнута всмоктуюча балка
Стандартна вигнута всмоктуюча балка
Швидке висихання завдяки меншій кількості залишкової вологи на очищених зонах. Мінімізує ризик ковзання на помитий зонах. Підвищує потужність всмоктування і безпеку.
Ергономічна конструкція
  • Для операторів різного зросту.
  • Підвищує комфорт управління.
  • Забезпечує більш високу продуктивність прибирання.
Міцне стандартне шасі
  • Висока якість компонентів запобігає деформації.
  • Підвищує надійність.
  • Знижує витрати на технічне обслуговування.
Унікальна конструкція системи всмоктування
  • Простота обслуговування.
  • Зниження рівня шуму.
  • Підвищує зручність використання.
Окрема система бака для брудної води
  • Дуже легке прибирання.
  • Підвищує рівень гігієни.
Кришка бака для чистої води з дозатором миючого засобу
  • Для зручного і точного дозування миючих засобів.
  • Знижує витрати миючих засобів.
Практичні аксесуари Home Base
  • Для перенесення інвентарю.
  • Інвентар для ручного прибирання завжди під рукою.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Тяговий двигун
Ширина всмоктуючої балки (мм) 850
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 55 / 55
Теор. продуктивність за площею (м²/год) макс. 2550
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 1530
Батарея (В) 24
Швидкість руху (км/год) макс. 6
Частота обертання щітки (об/хв) 180
Тиск прижиму щітки (кг) 27
Ширина розвороту (мм) 1400
Витрата води (л/хв) макс. 2,6
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 65,2
Повна нормативна маса (кг) 240
Маса (без приладдя) (кг) 103
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1328 x 610 x 1073

Комплектація

  • Дискова щітка: 1 шт.
  • Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію

Оснащення

  • Потужний тяговий привід
  • Система 2 резервуарів
  • Тип ущільнюючих смуг: Linatex®
  • Концепція кольорового кодування і обслуговування Kärcher
  • Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
Підлогомийна машина BD 50/55 W Classic Bp

Відео

Області застосування
  • Ідеально підходить клінінгістам для прибирання громадських будівель або офісів
  • Для прибирання в готелях, ресторанах, автосалонах і магазинах
  • Для прибирання в цільових групах охорони здоров'я, транспорту і промисловості
Аксесуари
Чистячий засіб
