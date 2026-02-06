Підлогомийна машина BD 50/55 W Classic Bp
BD 50/55 W Classic Bp – це міцна та надійна акумуляторна підлогомийна машина з тяговим приводом. Завдяки великим бакам по 55 л і робочій ширині 51 см ця машина гарантує продуктивність прибирання понад 2000 м² за годину.
Акумуляторна підлогомийна машина BD 50/55 W Classic Bp відрізняється міцними і довговічними компонентами, такими як щіткова голова та всмоктуюча балка (850 мм), які виготовлені з високоякісного литого алюмінію. Тиск прижиму щітки 27 кг, баки об'ємом 55 літрів і робоча ширина 51 см забезпечують високу ефективність підтримуючого прибирання в громадських установах, роздрібній торгівлі, охороні здоров'я або промисловості. Дуже компактна конструкція, зручна чотирьохколісна система, а також вбудований тяговий привод забезпечують легкість експлуатації, маневреність і тривалі інтервали прибирання без перевтоми оператора. Саме завдяки цим перевагам машина BD 50/55 W Classic Bp – це дуже приваблива пропозиція для клінінгових компаній.
Особливості та переваги
Підйомна алюмінієва щіткова головаВисока ефективність прибирання. Надзвичайно міцна конструкція. Високоякісний матеріал для забезпечення довгого терміну служби.
Інтуїтивно зрозуміле управлінняМашину легко запустити. Знижує вимоги до навчання і скорочує етапи ознайомлення з машиною. Помилки в роботі практично виключені завдяки зрозумілій концепції управління.
Стандартна вигнута всмоктуюча балкаШвидке висихання завдяки меншій кількості залишкової вологи на очищених зонах. Мінімізує ризик ковзання на помитий зонах. Підвищує потужність всмоктування і безпеку.
Ергономічна конструкція
- Для операторів різного зросту.
- Підвищує комфорт управління.
- Забезпечує більш високу продуктивність прибирання.
Міцне стандартне шасі
- Висока якість компонентів запобігає деформації.
- Підвищує надійність.
- Знижує витрати на технічне обслуговування.
Унікальна конструкція системи всмоктування
- Простота обслуговування.
- Зниження рівня шуму.
- Підвищує зручність використання.
Окрема система бака для брудної води
- Дуже легке прибирання.
- Підвищує рівень гігієни.
Кришка бака для чистої води з дозатором миючого засобу
- Для зручного і точного дозування миючих засобів.
- Знижує витрати миючих засобів.
Практичні аксесуари Home Base
- Для перенесення інвентарю.
- Інвентар для ручного прибирання завжди під рукою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|850
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|55 / 55
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|макс. 2550
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|1530
|Батарея (В)
|24
|Швидкість руху (км/год)
|макс. 6
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск прижиму щітки (кг)
|27
|Ширина розвороту (мм)
|1400
|Витрата води (л/хв)
|макс. 2,6
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|65,2
|Повна нормативна маса (кг)
|240
|Маса (без приладдя) (кг)
|103
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1328 x 610 x 1073
Комплектація
- Дискова щітка: 1 шт.
- Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Система 2 резервуарів
- Тип ущільнюючих смуг: Linatex®
- Концепція кольорового кодування і обслуговування Kärcher
- Можливість перевезення прибирального інвентарю (швабри тощо)
Відео
Області застосування
- Ідеально підходить клінінгістам для прибирання громадських будівель або офісів
- Для прибирання в готелях, ресторанах, автосалонах і магазинах
- Для прибирання в цільових групах охорони здоров'я, транспорту і промисловості