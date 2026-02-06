Акумуляторна підлогомийна машина BD 50/55 W Classic Bp відрізняється міцними і довговічними компонентами, такими як щіткова голова та всмоктуюча балка (850 мм), які виготовлені з високоякісного литого алюмінію. Тиск прижиму щітки 27 кг, баки об'ємом 55 літрів і робоча ширина 51 см забезпечують високу ефективність підтримуючого прибирання в громадських установах, роздрібній торгівлі, охороні здоров'я або промисловості. Дуже компактна конструкція, зручна чотирьохколісна система, а також вбудований тяговий привод забезпечують легкість експлуатації, маневреність і тривалі інтервали прибирання без перевтоми оператора. Саме завдяки цим перевагам машина BD 50/55 W Classic Bp – це дуже приваблива пропозиція для клінінгових компаній.