Промышленный пылесос IVC 60/24-2 Tact²
Компактный промышленный пылесос, высокая мобильность которого обеспечивается шасси с большими колесами и поворотными колесиками, оснащенными стояночным тормозом. С системой автоматической очистки фильтра Tact², обеспечивающей продолжительную непрерывную работу.
Компактный промышленный пылесос IVC 60/24-2 Tact² отлично подходит для уборки производственных помещений и оборудования. Благодаря большим колесам и направляющим роликам с функцией торможения аппарат легко перемещается и отлично подходит для мобильного использования. Автоматическая система очистки фильтра TACT² гарантирует возможность длительного использования без перерывов.
Особенности и преимущества
Автоматическая система очистки фильтра Tact²
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|60
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,95
|Вес (с упаковкой) (кг)
|68,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|970 x 690 x 995
Оснащение
- Основной фильтр: Плоский складчатый фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
- Автоматический уровневый выключатель
