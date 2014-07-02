Промисловий пилосос IVC 60/24-2 Tact²
Компактний промисловий пилосос, висока мобільність якого забезпечується шасі з великими колесами та поворотними коліщатками, оснащеними гальмом стоянки. З системою автоматичного очищення фільтра Tact², що забезпечує тривалу безперервну роботу.
Компактний промисловий пилосос IVC 60/24-2 Tact² відмінно підходить для прибирання виробничих приміщень та обладнання. Завдяки великим колесам та направляючим роликам з функцією гальмування апарат легко переміщується та відмінно підходить для мобільного використання. Автоматична система очищення фільтру TACT² гарантує можливість тривалого використання без перерв.
Особливості та переваги
Автоматична система очищення фільтра Tact²
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|60
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,95
|Вага (з упаковкою) (кг)
|68,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|970 x 690 x 995
Оснащення
- Основний фільтр: Плоский складчастий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
- Автоматичне відключення за рівнем заповнення
