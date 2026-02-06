Промышленный пылесос IVC 60/24-2 Tact² Lp
Для аккуратной утилизации сухих отходов производства (например, минеральной пыли): компактный промышленный пылесос IVC 60/24-2 Tact² Lp (Longopac) с инновационной автоматической системой очистки фильтра Tact².
Легко перемещаемый компактный пылесос IVC 60/24-2 Tact² Lp (Longopac), оснащенный большими колесами и поворотными роликами со стояночным тормозом, прекрасно подходит для мобильного применения в производственных цехах. Система Longopac гарантирует утилизацию сухого мусора без распространения пыли, а автоматическая система очистки фильтра Tact² – продолжительную непрерывную работу.
Особенности и преимущества
Автоматическая система очистки фильтра Tact²
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|60
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,95
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|66
|Вес (с упаковкой) (кг)
|69,774
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|950 x 690 x 1170
Оснащение
- Основной фильтр: Плоский складчатый фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Видео