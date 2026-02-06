Промисловий пилосос IVC 60/24-2 Tact² Lp

Для акуратної утилізації сухих відходів виробництва (наприклад, мінерального пилу): компактний промисловий пилосос IVC 60/24-2 Tact² Lp (Longopac) з інноваційною автоматичною системою очищення фільтру Tact².

Компактний пилосос IVC 60/24-2 Tact² Lp (Longopac), що легко переміщується, оснащений великими колесами і поворотними роликами зі стояночним гальмом, чудово підходить для мобільного застосування у виробничих цехах. Система Longopac гарантує утилізацію сухого сміття без розповсюдження пилу, а автоматична система очищення фільтру Tact² – тривалу безперервну роботу.

Особливості та переваги
Автоматична система очищення фільтра Tact²
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 148 / 532
Розрідження (мбар/кПа) 254 / 25,4
Об'єм сміттєзбірника (л) 60
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,4
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 50 НД 40
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 73
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 0,95
Маса (без приладдя) (кг) 66
Вага (з упаковкою) (кг) 69,774
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 950 x 690 x 1170

Оснащення

  • Основний фільтр: Плоский складчастий фільтр
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
