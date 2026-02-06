Промисловий пилосос IVC 60/24-2 Tact² Lp
Для акуратної утилізації сухих відходів виробництва (наприклад, мінерального пилу): компактний промисловий пилосос IVC 60/24-2 Tact² Lp (Longopac) з інноваційною автоматичною системою очищення фільтру Tact².
Компактний пилосос IVC 60/24-2 Tact² Lp (Longopac), що легко переміщується, оснащений великими колесами і поворотними роликами зі стояночним гальмом, чудово підходить для мобільного застосування у виробничих цехах. Система Longopac гарантує утилізацію сухого сміття без розповсюдження пилу, а автоматична система очищення фільтру Tact² – тривалу безперервну роботу.
Особливості та переваги
Автоматична система очищення фільтра Tact²
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|60
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,95
|Маса (без приладдя) (кг)
|66
|Вага (з упаковкою) (кг)
|69,774
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|950 x 690 x 1170
Оснащення
- Основний фільтр: Плоский складчастий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
