IVC 60/24-2 Tact² M – компактный промышленный пылесос с большими колесами и направляющими роликами с функцией торможения. Аппарат отличается высочайшей маневренностью и оптимально подходит для уборки производственных помещений и оборудования. Кроме этого, он может использоваться для удаления вредной для здоровья пыли класса M. Автоматическая система очистки фильтра Tact² гарантирует возможность длительного использования без лишних перерывов.