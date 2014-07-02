Промышленный пылесос IVC 60/24-2 Tact² M
Компактный и мобильный промышленный пылесос с автоматической системой очистки фильтра Tact². Идеальное решение для очистки производственного оборудования и помещений, в которых образуется вредная для здоровья пыль класса M.
IVC 60/24-2 Tact² M – компактный промышленный пылесос с большими колесами и направляющими роликами с функцией торможения. Аппарат отличается высочайшей маневренностью и оптимально подходит для уборки производственных помещений и оборудования. Кроме этого, он может использоваться для удаления вредной для здоровья пыли класса M. Автоматическая система очистки фильтра Tact² гарантирует возможность длительного использования без лишних перерывов.
Особенности и преимущества
Класс пыли M
- Аппарат сертифицирован в соответствии с DIN EN 60335-2-69 для пыли класса M.
Автоматическая система очистки фильтра Tact²
Компактный плоский складчатый фильтр
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|60
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,95
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|60
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|970 x 690 x 995
Оснащение
- Основной фильтр: Плоский складчатый фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
