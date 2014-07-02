Промисловий пилосос IVC 60/24-2 Tact² M

Компактний та мобільний промисловий пилосос з автоматичною системою очищення фільтру Tact². Ідеальне рішення для очищення виробничого обладнання та приміщень, у яких утворюється шкідливий для здоров'я пил класу M.

IVC 60/24-2 Tact² M – компактний промисловий пилосос з великими колесами та напрямними роликами з функцією гальмування. Апарат відрізняється високою маневреністю та оптимально підходить для прибирання виробничих приміщень та обладнання. Крім цього, він може використовуватися для видалення шкідливого для здоров'я пилу класу M. Автоматична система очищення фільтру Tact² гарантує можливість тривалого використання без зайвих перерв.

Особливості та переваги
Клас пилу М
  • Пристрій сертифікований відповідно до DIN EN 60335-2-69 для пилу класу М.
Автоматична система очищення фільтра Tact²
Компактний плоский складчастий фільтр
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 148 / 532
Розрідження (мбар/кПа) 254 / 25,4
Об'єм сміттєзбірника (л) 60
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,4
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 50 НД 40
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 73
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 0,95
Маса (без приладдя) (кг) 60
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 970 x 690 x 995

Оснащення

  • Основний фільтр: Плоский складчастий фільтр
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос IVC 60/24-2 Tact² M
Промисловий пилосос IVC 60/24-2 Tact² M
Промисловий пилосос IVC 60/24-2 Tact² M
Промисловий пилосос IVC 60/24-2 Tact² M

Відео

Аксесуари
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.