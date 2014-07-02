Промисловий пилосос IVC 60/24-2 Tact² M
Компактний та мобільний промисловий пилосос з автоматичною системою очищення фільтру Tact². Ідеальне рішення для очищення виробничого обладнання та приміщень, у яких утворюється шкідливий для здоров'я пил класу M.
IVC 60/24-2 Tact² M – компактний промисловий пилосос з великими колесами та напрямними роликами з функцією гальмування. Апарат відрізняється високою маневреністю та оптимально підходить для прибирання виробничих приміщень та обладнання. Крім цього, він може використовуватися для видалення шкідливого для здоров'я пилу класу M. Автоматична система очищення фільтру Tact² гарантує можливість тривалого використання без зайвих перерв.
Особливості та переваги
Клас пилу М
- Пристрій сертифікований відповідно до DIN EN 60335-2-69 для пилу класу М.
Автоматична система очищення фільтра Tact²
Компактний плоский складчастий фільтр
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|60
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,95
|Маса (без приладдя) (кг)
|60
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|970 x 690 x 995
Оснащення
- Основний фільтр: Плоский складчастий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
