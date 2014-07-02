IVC 60/24-2 Tact² M – компактний промисловий пилосос з великими колесами та напрямними роликами з функцією гальмування. Апарат відрізняється високою маневреністю та оптимально підходить для прибирання виробничих приміщень та обладнання. Крім цього, він може використовуватися для видалення шкідливого для здоров'я пилу класу M. Автоматична система очищення фільтру Tact² гарантує можливість тривалого використання без зайвих перерв.